Tesla primește încă o aprobare în Europa. Belgia va permite folosirea sistemului Full Self-Driving

Extinderea sistemului Full Self-Driving (FSD) al Tesla în Europa continuă într-un ritm mai rapid decât se anticipa. Belgia a devenit a cincea țară din Uniunea Europeană care aprobă utilizarea tehnologiei pe drumurile publice, într-o mișcare care ar putea accelera adoptarea sistemului în întreaga regiune.

Anunțul a fost făcut de ministrul Mobilității din regiunea Flandra, Annick De Ridder, care a transmis că a semnat documentele necesare pentru aprobarea tehnologiei Tesla pe drumurile din Belgia.

Decizia vine la doar o zi după ce Danemarca a devenit a patra țară din Uniunea Europeană care a recunoscut aprobarea acordată anterior de autoritatea rutieră din Olanda, RDW. Totodată, aprobarea din Belgia survine la mai puțin de două săptămâni după ce Estonia a permis utilizarea sistemului.

În ultimele săptămâni, autoritățile belgiene au accelerat procedurile de analiză și omologare, iar semnarea documentelor a avut loc mai devreme decât estimau mulți observatori ai pieței.

Prin această decizie, Belgia se alătură Olandei, Danemarcei, Lituaniei și Estoniei în grupul statelor europene care permit utilizarea sistemului FSD pe drumurile publice.

Aprobarea din Belgia reprezintă al cincilea stat din Uniunea Europeană care acceptă sistemul Tesla Full Self-Driving în cele două luni scurse de la omologarea inițială acordată în Olanda.

La nivel global, tehnologia este acum aprobată în 13 țări și teritorii. Potrivit datelor prezentate de companie, acestea reprezintă aproximativ 6% din piața mondială și aproape un sfert din populația globului.

După finalizarea tuturor procedurilor administrative din Belgia, documentația va fi transmisă departamentului regional de omologare. Odată ratificată complet, Tesla va putea activa sistemul prin actualizări software pentru vehiculele eligibile.

În prima etapă, tehnologia va fi disponibilă exclusiv pentru automobilele echipate cu platforma Hardware 4 (HW4/AI4). De asemenea, utilizatorii europeni vor primi o versiune adaptată a sistemului FSD v14, configurată special pentru legislația și condițiile de trafic din Europa.

Faptul că aprobările din Danemarca și Belgia au venit la o distanță de numai o zi sugerează că obstacolele birocratice din Europa încep să fie depășite mai rapid.

În cadrul conferinței CVPR desfășurate recent la Denver, Ashok Elluswamy, responsabilul diviziei de inteligență artificială a Tesla, a prezentat o hartă cu țările care încă așteaptă aprobările de reglementare. Informațiile au alimentat speculațiile privind o extindere mai amplă a sistemului la nivelul Uniunii Europene.

În același timp, alte state europene continuă să avanseze procedurile. Suedia și-a extins programele de testare publică, iar Letonia lucrează la accelerarea propriului proces de aprobare.

Dacă statele membre vor continua să recunoască modelul de omologare stabilit de autoritatea olandeză RDW, există posibilitatea ca Uniunea Europeană să ajungă mai repede decât se estima la un cadru comun care să permită utilizarea Tesla Full Self-Driving la scară largă pe întreg teritoriul european.