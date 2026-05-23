Mercedes-Benz a anunțat că sistemul MB.DRIVE ASSIST PRO va fi disponibil inițial în anumite orașe din Germania începând de la finalul anului 2026, urmând ca extinderea la nivel național să fie realizată din 2027.

Directorul tehnologic al companiei, Joerg Burzer, a declarat că obiectivul producătorului este menținerea poziției „în avangarda competiției globale” în domeniul tehnologiilor de condus asistat și automatizat.

Sistemul este deja implementat în China din 2025, iar lansarea pe piața din Statele Unite ale Americii este programată pentru acest an.

În paralel, Tesla încearcă să obțină aprobări pentru sistemul „Full Self-Driving” în Uniunea Europeană, după autorizările inițiale primite în Țările de Jos și Lituania. De asemenea, BMW pregătește la rândul său lansarea unui sistem similar de condus urban automatizat în Germania până la finalul anului.

Mercedes colaborează cu Ministerul Transporturilor din Germania și autoritatea rutieră KBA pentru accelerarea introducerii tehnologiei pe piață, primele orașe vizate fiind Stuttgart și München.

Tehnologia, dezvoltată împreună cu Nvidia, permite navigarea în trafic urban, schimbarea benzilor și gestionarea semafoarelor, însă șoferul trebuie să rămână atent și pregătit să intervină, sistemul nefiind complet autonom.

În prezent, majoritatea producătorilor limitează funcțiile avansate de autonomie la autostrăzi, considerate medii mai predictibile, în timp ce traficul urban rămâne o provocare majoră din cauza pietonilor, bicicliștilor și a situațiilor imprevizibile.

Mașinile electrice ar putea reprezenta aproape 30% din totalul vânzărilor globale de autoturisme noi în 2026, potrivit estimărilor Agenției Internaționale pentru Energie (AIE). Prognoza indică aproximativ 23 de milioane de vehicule electrice vândute într-un singur an, după ce în 2025 piața a depășit deja pragul de 20 de milioane de unități, adică aproximativ una din patru mașini noi la nivel global.

Datele din raportul Global EV Outlook 2026 arată o creștere continuă a pieței, însă ritmul tranziției diferă semnificativ între regiuni. China rămâne principalul motor al industriei, în timp ce Europa și Statele Unite avansează într-un ritm mai inegal.

În China, peste jumătate dintre autoturismele noi vândute în 2026 sunt estimate să fie electrice. În plus, țara a produs aproape trei sferturi din totalul global al mașinilor electrice în 2025, consolidându-și poziția de lider atât în producție, cât și în lanțul de aprovizionare, inclusiv pe segmentul bateriilor și al componentelor.

Dominanța chineză ridică presiuni asupra producătorilor europeni, care se confruntă cu competiție tot mai puternică din partea unor branduri precum BYD, MG, Geely, Chery sau Leapmotor. Aceștia nu concurează doar prin prețuri mai mici, ci și printr-un ritm accelerat de lansare și integrare tehnologică, ceea ce forțează industria europeană să își adapteze strategiile.

În Europa, piața mașinilor electrice continuă să crească, cu un avans de peste 30% în 2025. În state precum Germania și Franța, vehiculele electrice au depășit deja un sfert din înmatriculările noi. Totuși, tranziția este îngreunată de nivelul ridicat al prețurilor, în condițiile în care modelele accesibile întârzie să ajungă pe piață.

În același timp, scumpirea carburanților în Europa contribuie la creșterea interesului pentru vehicule electrice, susținând treptat schimbarea comportamentului de consum. Chiar și așa, diferențele dintre regiuni rămân semnificative, iar ritmul global al tranziției depinde tot mai mult de dinamica pieței asiatice.

Scumpirea carburanților din Europa, amplificată după războiul din Iran, a schimbat rapid calculele pentru șoferi și a accelerat interesul pentru mașinile electrice, inclusiv pe segmentul second-hand. Dincolo de reglementările privind emisiile, costul real al alimentării a devenit principalul factor care împinge consumatorii spre mobilitatea electrică.

Potrivit Reuters, înmatriculările de mașini electrice noi au crescut cu 34% în aprilie 2026 pe principalele piețe europene, prima lună în care efectul scumpirii carburanților s-a văzut pe deplin. În același timp, interesul pentru electricele second-hand a crescut semnificativ pe platformele online din mai multe țări, inclusiv în România, unde cererile de pe OLX au urcat cu aproximativ 40%.

Electrificarea devine o decizie economică, nu doar ecologică

Pentru tot mai mulți șoferi, mașina electrică nu mai este percepută doar ca o alegere „verde”, ci ca o soluție de reducere a costurilor lunare. Diferența de cheltuieli dintre alimentarea cu combustibil fosil și încărcarea la domiciliu face ca electricele să devină mai ușor de justificat economic, mai ales în contextul volatilității prețurilor la benzină și motorină.

România: piață în transformare lentă, dar influențată de tendințele globale

În România, mașinile electrice încă nu reprezintă alegerea principală pentru majoritatea cumpărătorilor. Prețurile ridicate, infrastructura de încărcare inegal dezvoltată și incertitudinile privind programele de tip Rabla continuă să influențeze decizia de achiziție. În plus, posibile modificări ale subvențiilor, inclusiv pentru modelele importate din China, pot schimba semnificativ oferta disponibilă.

Cu toate acestea, piața locală nu este izolată de tendințele globale. Dacă la nivel mondial aproape 30% dintre mașinile noi vândute în 2026 vor fi electrice, impactul va ajunge inevitabil și în România. Acesta se va manifesta printr-o ofertă mai mare de modele second-hand, scăderea treptată a costurilor bateriilor și presiune tot mai mare asupra producătorilor europeni pentru a lansa modele mai accesibile.

Pentru consumatorul român, întrebarea nu mai este doar dacă merită o mașină electrică, ci când va apărea un model suficient de ieftin, practic și ușor de încărcat pentru a concura direct cu automobilele pe combustie.

O schimbare de piață: de la produs de nișă la produs de volum

Datele din raportul AIE confirmă o schimbare structurală: mașina electrică nu mai este un produs de nișă, ci intră tot mai mult în categoria de volum. În acest segment, succesul nu mai depinde doar de imagine sau inovație, ci de capacitatea de a produce mai ieftin, mai rapid și mai eficient.

China are în continuare un avantaj clar, atât în producție, cât și în lanțul de aprovizionare, în timp ce Europa dispune de branduri puternice și experiență industrială, dar se confruntă cu provocarea costurilor ridicate.

2026, un an de cotitură pentru industria auto

Anul 2026 nu marchează dispariția motorului termic, însă consolidează direcția de schimbare a pieței. Devine tot mai clar că viitorul segmentului de masă este electric, iar competiția se mută decisiv în zona accesibilității.

Dacă Europa nu reușește să aducă pe piață modele electrice mai ieftine și mai competitive, tranziția nu va încetini, dar o parte importantă din avantajul economic și industrial ar putea fi câștigată de alți jucători globali.