Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), oferta globală de petrol a scăzut cu încă 1,8 milioane de barili pe zi în luna aprilie. Astfel, pierderile totale de aprovizionare au ajuns la 12,8 milioane de barili pe zi de la izbucnirea conflictului dintre SUA, Israel și Iran, la finalul lunii februarie.

„La mai bine de zece săptămâni de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, pierderile de aprovizionare din Strâmtoarea Ormuz epuizează stocurile globale de petrol într-un ritm record”, a transmis AIE.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial, iar perturbările din această zonă afectează direct livrările internaționale și prețurile energiei.

În acest context, petrolul Brent s-a menținut în jurul nivelului de 107 dolari pe baril, iar petrolul american WTI a depășit pragul de 101 dolari pe baril.

Agenția Internațională pentru Energie susține că, în ciuda încetinirii cererii globale, piața petrolului va continua să fie afectată de lipsa de aprovizionare până la finalul anului.

Potrivit estimărilor instituției, prețurile ridicate la energie și încetinirea economiei mondiale încep deja să afecteze consumul de combustibili.

AIE estimează că cererea globală de petrol ar putea scădea cu aproximativ 420.000 de barili pe zi până la sfârșitul anului 2026.

Cele mai afectate sectoare sunt:

petrochimia;

aviația;

industriile mari consumatoare de energie.

Totodată, agenția avertizează că impactul costurilor ridicate se va extinde treptat și asupra altor sectoare economice și asupra consumatorilor.

Banca Morgan Stanley estimează că piața petrolului ar putea pierde încă aproximativ un miliard de barili pe parcursul anului 2026.

Analiștii explică faptul că repornirea câmpurilor petroliere afectate de conflict, repararea rafinăriilor și reorganizarea transportului maritim necesită timp și investiții importante.

În aceste condiții, specialiștii consideră că volatilitatea ridicată a prețurilor petrolului va continua și în perioada următoare.

Și Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și-a revizuit prognozele privind creșterea cererii globale de petrol în 2026.

Noua estimare indică o creștere de 1,17 milioane de barili pe zi în acest an, sub prognoza anterioară de 1,38 milioane de barili pe zi.

Pentru anul 2027, OPEC estimează însă o revenire mai puternică a cererii globale, cu o creștere de aproximativ 1,54 milioane de barili pe zi.

„Creşterea economiei globale continue să arate rezilienţă în acest an, în pofida tensiunilor geopolitice, în special în Orientul Mijlociu”, se arată în raportul OPEC.

În încercarea de a limita efectele crizei energetice, statele OPEC+ au anunțat noi majorări moderate ale producției de petrol.

Datele publicate de organizație arată că producția OPEC+ s-a situat în aprilie la 33,19 milioane de barili pe zi, în scădere cu 1,74 milioane de barili față de luna martie.

Raportul include și datele Emiratelor Arabe Unite, stat care a ieșit oficial din OPEC la începutul lunii mai.

Analiștii avertizează că evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și situația din Strâmtoarea Ormuz vor continua să influențeze direct piața petrolului și prețurile carburanților la nivel mondial.