Bursele europene în scădere. Piețele financiare europene au înregistrat o sesiune negativă, influențată simultan de incertitudini geopolitice internaționale, instabilitate politică în Regatul Unit și semnale economice mixte din Statele Unite. Contextul general a amplificat aversiunea la risc în rândul investitorilor și a determinat corecții pe majoritatea indicilor bursieri importanți.

Indicele paneuropean STOXX 600 a închis ședința cu o scădere de aproximativ 1,01%, coborând la 606,63 puncte. Corecția a fost susținută de pierderi pe aproape toate sectoarele majore, semnalând o retragere amplă a capitalului din activele riscante.

La nivel regional, principalele burse europene au avut evoluții similare:

DAX (Germania): -1,62%

IBEX 35 (Spania): -1,56%

FTSE MIB (Italia): -1,36%

FTSE 100 (Marea Britanie): -0,04%

Rezistența relativă a pieței londoneze a fost determinată de factori defensivi și de structura sectorială a indicelui, însă presiunea macroeconomică rămâne ridicată.

Un factor major de presiune asupra piețelor financiare îl reprezintă deteriorarea percepției privind stabilitatea armistițiului dintre Statele Unite și Iran. Declarațiile recente ale președintelui american privind fragilitatea încetării focului au alimentat temerile privind o posibilă escaladare a conflictului.

Creșterea incertitudinii geopolitice a condus la:

intensificarea volatilității pe piețele de capital;

creșterea prețurilor petrolului;

reducerea apetitului pentru risc în rândul investitorilor globali.

În Regatul Unit, piețele au reacționat la instabilitatea politică internă, după ce peste 70 de parlamentari din Partidul Laburist, împreună cu membri ai guvernului, au cerut demisia sau stabilirea unui calendar de retragere pentru premierul Keir Starmer.

Situația a fost declanșată de rezultatele slabe ale formațiunii la alegerile locale recente, ceea ce a amplificat tensiunile din interiorul partidului de guvernământ.

Deși contestat, premierul a declarat că nu intenționează să demisioneze și își continuă mandatul, asumându-și responsabilitatea politică pentru rezultatele electorale.

Impactul asupra piețelor financiare britanice a fost vizibil:

randamentele obligațiunilor pe 10 ani au depășit 5,10%;

lira sterlină s-a depreciat față de dolar cu aproximativ 0,7% și față de euro cu 0,3%.

Tendința de aversiune la risc s-a reflectat și pe piețele americane. Indicii principali au înregistrat scăderi:

S&P 500: -0,8%

Dow Jones: -0,4%

Investitorii au reacționat atât la tensiunile geopolitice, cât și la noile date privind inflația din SUA, care mențin incertitudini cu privire la traiectoria politicii monetare a Rezervei Federale.

Creșterea riscului geopolitic a determinat o apreciere a prețului petrolului, în timp ce piețele asiatice au avut evoluții mixte în sesiunea nocturnă, reflectând lipsa unui consens global privind direcția economică pe termen scurt.

Compania germană Bayer a raportat o creștere de 9% a profitului operațional trimestrial, până la 4,5 miliarde de euro, peste așteptările analiștilor. Grupul și-a reconfirmat prognozele financiare pentru întregul an, iar acțiunile au reacționat pozitiv, urcând cu peste 4%.

Totuși, compania continuă să fie afectată de litigii extinse în Statele Unite privind erbicidul Roundup, unde sunt invocate posibile efecte cancerigene ale glifosatului.

În contrast, acțiunile Vodafone au scăzut cu 7,7%, deși compania a revenit pe profit operațional și a raportat o creștere anuală a veniturilor până la 40,5 miliarde de euro.

Investitorii au reacționat negativ la:

rezultatele ușor sub așteptări;

perspectivele prudente pentru perioada următoare.

Evoluția negativă a burselor europene reflectă un cumul de factori de risc: tensiuni geopolitice globale, instabilitate politică în Marea Britanie și presiuni macroeconomice din SUA. În acest context, investitorii rămân prudenți, iar volatilitatea pe piețele financiare este de așteptat să rămână ridicată pe termen scurt.