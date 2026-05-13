Prețurile petrolului au înregistrat creșteri puternice marți, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Statele Unite și Iran. Investitorii se tem că blocarea negocierilor pentru oprirea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea duce la prelungirea crizei energetice și la noi perturbări ale aprovizionării globale.

Cotația petrolului Brent a urcat cu 3,44%, ajungând la 107,79 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI a crescut cu aproape 4%, până la 101,96 dolari pe baril.

Escaladarea tensiunilor vine după ce președintele american Donald Trump a declarat că negocierile privind armistițiul sunt „pe aparate”, invocând neînțelegeri majore legate de solicitările formulate de Iran. Printre acestea se numără ridicarea blocadei navale americane și reluarea exporturilor iraniene de petrol.

Situația din Strâmtoarea Ormuz continuă să alarmeze piețele internaționale. Administrația pentru Informații în Energie din SUA estimează că această rută strategică ar putea rămâne efectiv închisă până la sfârșitul lunii mai.

Importanța zonei este uriașă pentru comerțul global cu energie. Aproximativ 20% din fluxurile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate tranzitează Strâmtoarea Ormuz, ceea ce transformă orice blocaj într-un risc major pentru economia mondială.

În plus, autoritățile americane estimează că producția afectată de perturbările din Orientul Mijlociu a depășit 10 milioane de barili pe zi în luna aprilie, iar situația s-ar putea agrava în luna mai.

Presiunea asupra prețurilor este amplificată și de reducerea stocurilor de petrol din Statele Unite. Analiștii estimează că rezervele americane au scăzut săptămâna trecută cu aproximativ 2,1 milioane de barili, alimentând și mai mult creșterea cotațiilor.

Piața petrolului reacționează tot mai nervos la posibilitatea reluării confruntărilor dintre Iran și Statele Unite. În ultimele zile, petrolul Brent a crescut constant, după răspunsul întârziat transmis de Teheran la propunerile Washingtonului.

Donald Trump a catalogat reacția Iranului drept „complet inacceptabil”, în timp ce mai multe informații apărute în presa internațională arată că Teheranul ar fi formulat cereri maximaliste, inclusiv ridicarea sancțiunilor în schimbul redeschiderii Strâmtorii Hormuz.

În acest context, investitorii se tem că SUA ar putea relua operațiunile militare. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat, într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes”, că războiul nu s-a încheiat.

Totodată, mai mulți apropiați ai lui Donald Trump, inclusiv senatorul Lindsey Graham și comentatorul conservator Mark Levin, i-ar fi recomandat liderului american lansarea unui atac militar împotriva Iranului pentru a forța semnarea unui acord.

Analiștii avertizează că o reluare a conflictului ar putea provoca un nou șoc energetic mondial. Iranul ar putea răspunde prin atacarea unor infrastructuri energetice strategice din Orientul Mijlociu, inclusiv conducte petroliere esențiale pentru exporturile Arabiei Saudite.

De asemenea, Teheranul ar putea intensifica sprijinul pentru gruparea Ansar Allah din Yemen, cunoscută drept Houthis, care ar putea relua atacurile asupra navelor comerciale din Marea Roșie. O astfel de situație ar afecta una dintre cele mai importante rute maritime utilizate pentru transportul petrolului la nivel mondial.

În paralel, stocurile globale de petrol continuă să scadă. Datele EIA arată că rezervele au coborât semnificativ față de nivelurile din aprilie, iar tendința descendentă ar putea continua în lunile următoare.

Situația este complicată și de apropierea sezonului de vacanțe și deplasări din SUA, care începe tradițional după weekendul Memorial Day și durează până în septembrie, perioadă în care consumul de combustibil crește puternic.

Mai mulți analiști consideră că, în cazul reluării războiului, petrolul ar putea ajunge chiar la 200 de dolari pe baril. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care administrația Trump evită, cel puțin momentan, o escaladare militară directă.

În același timp, datele economice recente arată că inflația din Statele Unite accelerează. Indicele prețurilor de consum a urcat la 3,8% în aprilie, peste estimările pieței, iar economiștii avertizează că inflația ar putea depăși 5% dacă tensiunile din Orientul Mijlociu se agravează.