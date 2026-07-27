Criza nu începe în bănci și nici pe burse: noua presiune asupra economiei vine din altă zonă
SURSA FOTO: Dreamstime - Strâmtoarea Ormuz
Posibilitatea unei noi crize economice globale este discutată tot mai intens pe fondul instabilității din Orientul Mijlociu. De această dată, riscurile nu sunt asociate în principal cu piețele financiare sau cu sistemul bancar, ci cu securitatea rutelor comerciale maritime.
Noua vulnerabilitate a economiei globale se află pe două rute maritime esențiale
Analiștii avertizează că o extindere a conflictelor din regiune ar putea produce efecte asupra prețurilor la carburanți, alimente și transport în mai multe economii ale lumii. Potrivit unei analize BBC, situația actuală este una neobișnuită, deoarece două dintre cele mai importante coridoare maritime ale planetei sunt afectate simultan de tensiuni.
În Marea Roșie, atacurile rebelilor Houthi asupra navelor comerciale pun presiune pe traficul maritim, iar în Golful Persic, Iranul continuă să transmită amenințări privind circulația navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Un blocaj în ambele zone ar putea afecta fluxurile comerciale internaționale.
Importanța acestor rute este legată de volumul mare de mărfuri și resurse energetice transportate. Prin Strâmtoarea Hormuz trece aproape 20% din petrolul consumat la nivel mondial și aproximativ o cincime din gazul natural lichefiat. În același timp, Marea Roșie și Canalul Suez reprezintă trasee esențiale pentru comerțul global, prin această zonă fiind transportate aproape 12% din mărfurile lumii și aproape 30% din containerele utilizate în transportul internațional.
Costurile transportului și prețurile energiei sunt primele afectate
În situația în care navele comerciale sunt nevoite să evite aceste rute și să aleagă trasee alternative în jurul Africii, durata transportului poate crește cu 10 până la 15 zile. Această schimbare duce la majorarea cheltuielilor logistice, cu efecte asupra costurilor pentru fiecare container transportat.
Primele reacții ale piețelor au apărut după atacurile asupra unor petroliere saudite. Prețul petrolului Brent a înregistrat o creștere de peste 6%, depășind pragul de 100 de dolari pe baril. Instituțiile financiare avertizează că, în cazul unei escaladări a conflictului, cotațiile petrolului ar putea ajunge în zona de 120-130 de dolari pe baril.
O astfel de evoluție ar putea pune presiune suplimentară asupra inflației globale, prin creșterea costurilor pentru energie și transport. Impactul nu se limitează însă la sectorul petrolier, deoarece rutele maritime afectate sunt folosite pentru transportul unor categorii importante de produse și materii prime.
Tensiunile militare mențin presiunea asupra comerțului internațional
Prin aceste trasee circulă îngrășăminte, cereale, componente auto, electronice și produse fabricate în Asia. Situații similare au fost observate în perioada pandemiei, când perturbările logistice au afectat lanțurile internaționale de aprovizionare și au contribuit la creșterea prețurilor pentru numeroase produse.
Pe lângă problemele logistice, tensiunile militare din regiune continuă să crească. Statele Unite desfășoară lovituri asupra unor ținte iraniene, iar Donald Trump a transmis amenințări privind noi acțiuni militare. În același timp, discuțiile legate de acordul privind programul nuclear civil al Arabiei Saudite generează noi întrebări privind evoluția situației regionale.
Rutele maritime din Orientul Mijlociu rămân astfel puncte esențiale pentru economia mondială, iar orice perturbare majoră a traficului poate avea efecte asupra transportului, energiei și comerțului internațional.
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