Curs valutar luni, 27 iulie 2026. Leul s-a apreciat față de dolar, euro și liră sterlină

Cursul valutar BNR publicat luni, 27 iulie 2026, indică o nouă apreciere a leului în raport cu principalele valute internaționale. Moneda națională a câștigat teren față de dolarul american, euro și lira sterlină, în timp ce francul elvețian și aurul au înregistrat creșteri. Noile cotații au fost publicate de Banca Națională a României în cadrul ședinței valutare de luni.

Cursul valutar BNR afișat luni, 27 iulie 2026, arată că moneda națională și-a consolidat poziția în raport cu trei dintre cele mai tranzacționate valute. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, cea mai importantă modificare s-a înregistrat în cazul dolarului american, care a coborât sub pragul de 4,60 lei.

Moneda americană a fost cotată la 4,5909 lei, în scădere cu 0,0065 lei față de ședința precedentă, ceea ce reprezintă cea mai amplă depreciere dintre principalele valute monitorizate de BNR.

În același timp, euro a fost cotat la 5,2327 lei, în scădere cu 0,0021 lei, iar lira sterlină a ajuns la 6,1208 lei, după o diminuare de 0,0007 lei.

Evoluția indică o întărire a leului în raport cu aceste monede, în contextul actual al pieței valutare.

Spre deosebire de evoluția euro, dolarului și lirei sterline, francul elvețian a înregistrat o apreciere în raport cu moneda națională.

Conform datelor publicate de BNR, francul elvețian a fost cotat la 5,6344 lei, în creștere cu 0,0047 lei comparativ cu ședința anterioară.

Totodată, prețul aurului a continuat să urce. Banca Națională a stabilit valoarea unui gram de aur la 604,7416 lei, cu 5,21 lei peste nivelul anterior. Evoluția metalului prețios reflectă dinamica piețelor internaționale, aurul rămânând unul dintre activele considerate de investitori drept refugiu în perioade de incertitudine.

Principalele cotații comunicate de BNR pentru luni, 27 iulie 2026, sunt:

Euro (EUR): 5,2327 lei (-0,0021 lei)

Dolar american (USD): 4,5909 lei (-0,0065 lei)

Liră sterlină (GBP): 6,1208 lei (-0,0007 lei)

Franc elvețian (CHF): 5,6344 lei (+0,0047 lei)

Gram de aur (XAU): 604,7416 lei (+5,21 lei)

Pe lângă publicarea cursului valutar, piața financiară urmărește zilnic și evoluția indicilor ROBOR, utilizați ca reper pentru o serie de produse bancare.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata dobânzii la care băncile comerciale din România sunt dispuse să își împrumute reciproc lichidități pe piața interbancară.

Ratele de referință sunt calculate pentru mai multe scadențe: overnight (O/N), tomorrow next (T/N), o săptămână, o lună, trei luni, șase luni și 12 luni. BNR nu mai publică indicele ROBOR la nouă luni, după decizia aplicată începând cu 11 noiembrie.

Indicele este stabilit zilnic ca medie aritmetică a cotațiilor de dobândă transmise de zece instituții de credit selectate de Banca Națională a României și reprezintă unul dintre indicatorii urmăriți constant de piața bancară și financiară.

Evoluția indicelui ROBOR la trei luni evidențiază fluctuațiile înregistrate pe piața interbancară în ultimele 12 luni.

În intervalul 20 iulie 2025 – 27 iulie 2026, valoarea maximă a ROBOR 3M a fost de 6,70%, nivel consemnat la 21 iulie 2025.

La polul opus, valoarea minimă din perioada analizată a fost de 5,74%, înregistrată la 27 februarie 2026.

Pentru același interval, valoarea medie a indicelui ROBOR la trei luni a fost de 6,12%, reflectând evoluția costurilor de finanțare de pe piața interbancară pe parcursul ultimului an.