Creditarea continuă să crească în România. BNR: Soldul creditului neguvernamental a urcat la aproape 474 de miliarde de lei în iunie

Creditarea acordată populației și companiilor de instituțiile de credit a continuat să avanseze în luna iunie 2026. Datele publicate de Banca Națională a României (BNR) arată că soldul creditului neguvernamental a crescut atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce depozitele rezidenților au înregistrat un ușor recul față de luna mai.

Potrivit celor mai recente date publicate de Banca Națională a României, soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a ajuns, la finalul lunii iunie, la 473,68 miliarde de lei, în creștere cu 1,9% față de luna mai 2026. Ajustată cu inflația, majorarea a fost de 1,8%.

„Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna iunie 2026 cu 1,9 la sută faţă de mai 2026 (1,8 la sută în termeni reali), până la nivelul de 473 683,4 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 66,8 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, a crescut cu 1,7 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 33,2 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a majorat cu 2,1 la sută (2,2 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro)”, se arată într-un comunicat al BNR.

Structura creditării arată că finanțările în lei continuă să domine piața, reprezentând 66,8% din totalul creditului neguvernamental.

În același timp, creditele în valută au avut o evoluție mai rapidă decât cele în moneda națională. Exprimate în lei, acestea au crescut cu 2,1% față de luna precedentă, iar în euro avansul a fost de 2,2%.

Comparativ cu luna iunie 2025, creditul neguvernamental a consemnat un avans de 8,4%, susținut atât de creșterea componentei în lei, cât și de evoluția puternică a creditelor în valută, care au înregistrat o majorare de 18,9% exprimate în lei și de 15,1% în euro.

Spre deosebire de creditarea populației și a companiilor, soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a înregistrat un recul în luna iunie.

Datele BNR arată că acesta s-a diminuat cu 1,4% față de luna mai, până la 279,46 miliarde de lei.

Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, creditul guvernamental rămâne însă pe un trend ascendent, cu o creștere de 10%, chiar dacă ajustarea cu inflația indică o ușoară scădere în termeni reali.

Banca Națională mai arată că masa monetară în sens larg (M3) a ajuns la sfârșitul lunii iunie la 803,87 miliarde de lei.

Față de luna mai, indicatorul a înregistrat o scădere de 0,3%, însă comparativ cu iunie 2025 se menține pe plus, cu un avans de 7,8%.

În ceea ce privește economiile rezidenților, soldul depozitelor clienților neguvernamentali s-a redus cu 0,4% în luna iunie, până la 680,93 miliarde de lei.

În ritm anual, însă, acestea au rămas în creștere, cu 8,2% față de aceeași lună din 2025.

Depozitele în lei, care reprezintă peste două treimi din totalul economiilor, au înregistrat un recul lunar de 0,7%, până la 459,16 miliarde de lei.

În schimb, depozitele în lei ale gospodăriilor populației au continuat să crească, cu 0,4% față de luna mai, ajungând la 269,31 miliarde de lei.

Spre deosebire de depozitele în lei, economiile în valută au rămas pe un trend pozitiv.

Potrivit BNR, depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, au crescut cu 0,4% față de luna precedentă, până la 221,77 miliarde de lei. Exprimate în euro, acestea au avansat cu 0,5%, până la 42,29 miliarde de euro.

Și populația a continuat să economisească în valută. Depozitele gospodăriilor exprimate în lei au urcat cu 0,4%, iar în euro cu 0,5%, atingând echivalentul a 28,84 miliarde de euro.

Datele publicate de BNR indică faptul că, în iunie 2026, creditarea populației și a companiilor a continuat să se extindă, în timp ce economisirea a rămas relativ stabilă, cu diferențe între evoluția depozitelor în lei și a celor în valută.