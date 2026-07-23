Nestlé își reorganizează afacerile cu apă: tranzacție de 4,9 miliarde de euro și estimări mai bune pentru 2026

Nestlé accelerează reorganizarea afacerilor și își îmbunătățește perspectivele financiare. Grupul elvețian va încasa aproximativ trei miliarde de euro din noua societate mixtă Peranel, evaluată la 4,9 miliarde de euro.

Grupul elvețian din industria alimentară Nestlé a raportat joi o creștere a vânzărilor în trimestrul al doilea peste nivelul anticipat de analiști. Compania a anunțat, totodată, că estimează că va încasa aproximativ trei miliarde de euro în urma înființării unei societăți mixte cu fondul de investiții Platinum Equity pentru afacerile sale cu apă îmbuteliată, potrivit Agerpres.

Noua companie, care va purta numele „Peranel”, va fi deținută în proporții egale de Nestlé și Platinum Equity, fiecare având câte o participație de 50%. Portofoliul Peranel va cuprinde peste 30 de mărci comercializate în 120 de țări, printre care S.Pellegrino, Source Perrier și Acqua Panna, dar și alte branduri locale importante din segmentul apei îmbuteliate.

Tranzacția este programată să fie finalizată în prima jumătate a anului viitor și evaluează compania Peranel la 4,9 miliarde de euro. În urma acestei operațiuni, Nestlé estimează că va încasa aproximativ trei miliarde de euro în numerar la finalizarea tranzacției.

Cel mai mare producător mondial de alimente își restructurează portofoliul sub conducerea directorului general Philipp Navratil, care urmărește să accelereze creșterea și să îmbunătățească profitabilitatea prin concentrarea asupra mărcilor principale ale companiei.

În luna mai, agenția de presă Reuters a relatat că Nestlé a angajat banca Rothschild pentru a analiza posibilitatea unui parteneriat sau a vânzării unei participații din afacerile sale cu apă din Europa. Totuși, compania intenționează să păstreze un pachet de acțiuni în această divizie.

Separat, producătorul capsulelor de cafea Nespresso și al batoanelor de ciocolată KitKat a raportat o creștere organică a vânzărilor de 3,6% în prima jumătate a anului, depășind ușor estimările analiștilor, care mizau pe un avans de 3,5%.

În urma acestor rezultate, Nestlé și-a îmbunătățit prognoza pentru întregul an și estimează acum o creștere organică a vânzărilor cuprinsă între 3% și 4%, față de estimarea anterioară de aproximativ 3%.

Grupul elvețian anticipează că marja profitului operațional va fi mai ridicată în a doua jumătate a anului decât în prima, pe fondul scăderii prețurilor la cafea și cacao, două dintre principalele materii prime utilizate în producție.