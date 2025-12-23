Adrian Negrescu: Zece argumente pentru un an 2026 mai favorabil economiei României
Adrian Negrescu, consultant economic și manager al firmei de consultanță Frames, consideră că anul 2026 trebuie privit ca o ecuație cu numeroase necunoscute, dar care poate fi rezolvată în condițiile în care mai multe evoluții favorabile vor deveni realitate.
Potrivit acestuia, unul dintre principalele elemente de optimism este reducerea semnificativă a inflației în a doua parte a anului, efect determinat atât de baza de comparație, cât și de o eventuală reglementare mai strictă a piețelor de energie și gaze.
În același timp, Adrian Negrescu anticipează o scădere a dobânzilor începând cu semestrul al doilea din 2026, pe fondul temperării inflației. El apreciază că Banca Națională ar putea reduce dobânda-cheie, ceea ce ar determina intrarea indicilor IRCC și ROBOR pe un trend descendent, cu impact direct asupra costurilor de finanțare pentru populație și companii.
Un alt argument invocat este legat de politica fiscală. Consultantul economic estimează că nu vor mai exista majorări de taxe, iar statul ar urma să încaseze cu aproximativ 30 de miliarde de lei mai mult din economie.
În aceste condiții, există șanse ca deficitul bugetar să fie menținut la un nivel de circa 6,2% din PIB, în paralel cu o limitare mai strictă a cheltuielilor publice prin legea bugetului.
Un euro ar putea valora anul viitor între 5,1 și 5,2 lei
În ceea ce privește cursul de schimb, Adrian Negrescu consideră că euro ar putea evolua într-un interval relativ stabil, între 5,1 și 5,2 lei, susținut de rezervele valutare consistente ale Băncii Naționale, estimate la aproximativ 70 de miliarde de euro.
Stabilitatea cursului ar contribui la menținerea unui climat de încredere în economie.
Analiza mai arată că în 2026 ar putea intra în România cel puțin 50 de miliarde de euro, proveniți din PNRR, programul SAFE, alte fonduri europene, investiții private, transferuri ale românilor din străinătate și împrumuturi contractate de stat. Aceste fluxuri financiare ar avea un impact pozitiv asupra economiei.
Nu vom avea o creștere economică majoră, dar situația economică se poate stabiliza
Adrian Negrescu mai apreciază că economia se va stabiliza, chiar dacă ritmul de creștere nu va fi spectaculos. El susține că majoritatea companiilor importante și-au restructurat deja activitatea și vor începe anul 2026 cu planuri mai realiste, existând șanse pentru reluarea investițiilor private din a doua parte a anului.
Totodată, piața muncii va continua să caute angajați bine pregătiți, în special în zonele de producție, vânzări și management.
În final, consultantul subliniază că piața imobiliară ar putea continua să crească în marile orașe, iar digitalizarea accelerată și utilizarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială vor genera noi afaceri, mai ales în comerțul online și în serviciile destinate populației.
Postarea integrală a lui Adrian Negrescu
„10 motive pentru care România are motive de optimism în 2026
Într-o mare de pesimism întreținut public mai ales de politicieni, cred că e timpul să vedem și partea plină a paharului. 2026, din punctul meu de vedere, este o ecuație cu multe necunoscute dar care pot fi rezolvate în condițiile în care cel puțin cele 10 puncte de mai jos vor deveni realitate:
1 . Inflația se va reduce semnificativ din a doua parte a anului, în principal ca urmare a efectului de bază și, să sperăm, reglementării mai stricte a funcționării piețelor de energie/gaze.
2 . Dobânzile urmează să scadă din 2026, probabil din S2, pe fondul diminuării valului inflaționist. E de așteptat ca BNR să reducă dobânda cheie, iar IRCC și ROBOR să intre pe un trend semnificativ de scădere.
3 . Nu vor mai crește taxele. Statul va încasa cu aprox. 30 mld. lei mai mult din economie, iar toate datele arată că are șanse să se încadreze în deficitul de 6,2% din PIB (minus 50 mld. lei). Legea bugetului ar trebui să limiteze semnificativ cheltuielile.
4 . Cursul euro/leu ar urma să graviteze în marja 5,1-5,2 lei, Banca Națională având destule rezerve financiare (aprox. 70 mld.euro) pentru a acoperi orice posibile speculații.
5 . În 2026 sunt așteptați să intre în țară minim 50 de miliarde de euro, fapt care va influența pozitiv situația economică. 10 mld. vin din PNRR, alți 10 măcar din programul SAFE, minim 5 miliarde din alte fonduri UE, iar restul de la firme/investiții/românii din străinătate și creditele angajate de statul român.
6 . Situația economică se va stabiliza. Chiar dacă nu vom avea o creștere economică semnificativă, există deja semnale că peste 80% dintre companiile de impact din economie și-au restructurat activitățile și vor debuta în 2026 cu planuri mult mai realiste. Vom asista, probabil din S2, și la o reluare a investițiilor în sectorul privat.
7 . Firmele vor continua să caute angajați bine pregătiți, focusul fiind pe consolidarea echipelor de producție/executive/vânzări.
8 . Piața imobiliară va continua să crească în zona marilor orașe, acolo unde cererea de spații locative va fi mai mare decât oferta. Vom vedea și primele proiecte integrate de mii de locuințe destinate închirierii, dezvoltate cu fonduri externe (fonduri de investiții)
9 . Pe fondul noilor reglementări fiscale, vom asista la o adevărată restructurare a mediului de business din care vor dispărea firmele de portofoliu, cele create special pentru evaziune (fraudele de tip carusel etc.). Dispariția a zeci de mii de firme slab capitalizate și neadaptate noii realități economice va crea oportunități investiționale semnificative mai ales în zona serviciilor.
10 . Accentul tot mai puternic pus pe digitalizare va genera oportunități semnificative mai ales în zona comerțului online și a serviciilor pentru populație. Inițiativa privată, stimulată de noile instrumente de tip AI, va genera o mulțime de afaceri noi, cu potențial de extindere în condițiile sofisticării obiceiurilor de consum.”
