Adrian Negrescu, consultant economic și manager al firmei de consultanță Frames, consideră că anul 2026 trebuie privit ca o ecuație cu numeroase necunoscute, dar care poate fi rezolvată în condițiile în care mai multe evoluții favorabile vor deveni realitate.

Potrivit acestuia, unul dintre principalele elemente de optimism este reducerea semnificativă a inflației în a doua parte a anului, efect determinat atât de baza de comparație, cât și de o eventuală reglementare mai strictă a piețelor de energie și gaze.

În același timp, Adrian Negrescu anticipează o scădere a dobânzilor începând cu semestrul al doilea din 2026, pe fondul temperării inflației. El apreciază că Banca Națională ar putea reduce dobânda-cheie, ceea ce ar determina intrarea indicilor IRCC și ROBOR pe un trend descendent, cu impact direct asupra costurilor de finanțare pentru populație și companii.

Un alt argument invocat este legat de politica fiscală. Consultantul economic estimează că nu vor mai exista majorări de taxe, iar statul ar urma să încaseze cu aproximativ 30 de miliarde de lei mai mult din economie.

În aceste condiții, există șanse ca deficitul bugetar să fie menținut la un nivel de circa 6,2% din PIB, în paralel cu o limitare mai strictă a cheltuielilor publice prin legea bugetului.

În ceea ce privește cursul de schimb, Adrian Negrescu consideră că euro ar putea evolua într-un interval relativ stabil, între 5,1 și 5,2 lei, susținut de rezervele valutare consistente ale Băncii Naționale, estimate la aproximativ 70 de miliarde de euro.

Stabilitatea cursului ar contribui la menținerea unui climat de încredere în economie.

Analiza mai arată că în 2026 ar putea intra în România cel puțin 50 de miliarde de euro, proveniți din PNRR, programul SAFE, alte fonduri europene, investiții private, transferuri ale românilor din străinătate și împrumuturi contractate de stat. Aceste fluxuri financiare ar avea un impact pozitiv asupra economiei.

Adrian Negrescu mai apreciază că economia se va stabiliza, chiar dacă ritmul de creștere nu va fi spectaculos. El susține că majoritatea companiilor importante și-au restructurat deja activitatea și vor începe anul 2026 cu planuri mai realiste, existând șanse pentru reluarea investițiilor private din a doua parte a anului.

Totodată, piața muncii va continua să caute angajați bine pregătiți, în special în zonele de producție, vânzări și management.

În final, consultantul subliniază că piața imobiliară ar putea continua să crească în marile orașe, iar digitalizarea accelerată și utilizarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială vor genera noi afaceri, mai ales în comerțul online și în serviciile destinate populației.