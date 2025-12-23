Locuitorii Sectorului 4 se pregătesc pentru noi majorări de taxe începând cu anul 2026, după ce administrația locală a propus actualizarea mai multor tarife în funcție de rata inflației. Două dintre acestea vizează direct atât cuplurile care aleg să se căsătorească în afara sediului Stării Civile, cât și proprietarii de autovehicule care nu dispun de un loc de parcare.

Potrivit unui proiect de hotărâre ce urmează să fie discutat în Consiliul Local, taxa pentru oficierea cununiei civile în alte locații decât sediul Stării Civile Sector 4, aflat pe strada Gramont nr. 26, va ajunge la aproximativ 1.650 de lei.

Majorarea reprezintă o creștere de aproape 10% față de nivelul actual și este justificată de autorități prin raportarea la inflația anuală, comunicată oficial de Ministerul Finanțelor.

Deși documentația indică faptul că perioada de consultare publică ar trebui să se întindă până la începutul lunii februarie, proiectul a fost programat pentru vot în ședința Consiliului Local din 23 decembrie. Cetățenii au fost informați că pot transmite observații până la finalul lunii decembrie, însă calendarul accelerat ridică semne de întrebare privind respectarea deplină a principiilor transparenței decizionale.

În același pachet de măsuri se regăsește și majorarea așa-numitei taxe speciale de dezvoltare, introdusă anul trecut de primarul Daniel Băluță. Aceasta se aplică persoanelor care dețin autovehicule înregistrate fiscal în Sectorul 4, dar care nu au un loc de parcare în proprietate sau în folosință pe durata întregului an.

Conform noii propuneri, valoarea acestei taxe va urca la aproximativ 593 de lei pentru fiecare autovehicul, tot ca urmare a indexării cu rata inflației. Măsura ar urma să fie menținută pe o perioadă de zece ani, conform strategiei anunțate de administrația locală.

Autoritățile precizează că nu toți șoferii vor fi obligați să achite această contribuție. Sunt exceptați cei care dețin un loc de parcare de reședință, persoanele cu abonamente active în parcările publice administrate de Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, precum și proprietarii sau utilizatorii de locuri de parcare aflate pe terenuri private, în curți sau în cadrul complexelor rezidențiale.

Legea prevede ca proiectele de acte normative să fie supuse dezbaterii publice timp de cel puțin 30 de zile, iar cetățenii să beneficieze de un interval minim pentru transmiterea opiniilor. Totuși, există și excepții legale care permit adoptarea mai rapidă a unor hotărâri, în situații considerate urgente sau care necesită intervenții imediate pentru protejarea interesului public.