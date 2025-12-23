Gabriel Biriș a remarcat că ordonanța conține măsuri care sugerează intenția autorităților de a elimina treptat obstacolele majore care au afectat mediul economic. Deși aceste schimbări nu sunt imediate, perspectiva eliminării unor poveri fiscale importante începând cu anul 2027 este considerată un semnal capabil să redea încrederea investitorilor și să facă posibilă reluarea investițiilor semnificative în România.

Printre măsurile menționate se numără reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri, cunoscut ca IMCA, de la nivelul de 1% la 0,5% în anul 2026, urmată de eliminarea completă a acestuia în 2027. De asemenea, este prevăzută dispariția impozitului suplimentar aplicat băncilor începând cu 2027, după ce acesta urma să fie chiar dublat în 2026. Tot din 2027 ar urma să fie eliminat și impozitul pe construcții, cunoscut sub denumirea de taxă pe stâlp.

Un element suplimentar apreciat de avocat a fost modificarea regimului microîntreprinderilor. Cota de impozitare de 3% ar urma să fie eliminată, rămânând doar cea de 1%, aplicabilă tuturor companiilor care îndeplinesc condițiile legale, indiferent de nivelul veniturilor sau de codul CAEN. În opinia sa inițială, această schimbare reprezenta un pas important spre simplificare și predictibilitate fiscală.

Gabriel Biriș a mai precizat pe Facebook că ordonanța include și alte prevederi, în special legate de administrarea comerțului cu produse accizabile, însă acestea nu au impact direct asupra cetățenilor și nici asupra marii majorități a companiilor. În acest context, el a apreciat direcția generală a documentului și a felicitat echipa condusă de Ilie Bolojan, considerând că măsurile propuse sunt benefice. Mesajul său a fost încheiat, inițial, cu urări de Crăciun fericit și un an 2026 cu sănătate și bucurii, sugerând că ar putea fi ultima sa postare din acel an.

„De ceva ani nu am mai citit un „trenulet” despre care sa simt nevoia sa scriu de bine!

Aseara MF a pus in dezbatere publica ordonanta „trenulet”, ce contine cateva prevederi care imi spun ca – in sfarsit!, avem o schimbare de abordare.

Incepem sa aruncam „bolovanii” de care am tot vorbit in ultima perioada, nu imediat, dar perspectiva eliminarii lor din 2027 este de natura a face posibila reluarea investitiilor semnificative in Romania.

1. Infamul IMCA 1% scade la 0,5% in 2026 si dispare din 2027;

2. Impozitul suplimentar pentru banci (dublat in 2026!) dispare din 2027;

3. Dispare si impozitul pe constructii („taxa pe stalp”), tot din 2027.

Bonus: (4) Dispare cota de 3% la micro, ramane doar cea de 1%, pentru toate companiile care indeplinesc conditiile, indiferent de venit sau CAEN.

Mai sunt si alte prevederi, in special la administrarea comertului cu produse accizabile, fara impact pentru cetateni si nici pentru marea majoritate a companiilor.

E de bine! Bravo, Team Bolojan!

Aceasta fiind – cel mai probabil, ultima postare de anul acesta, va urez Craciun Fericit si un 2026 cu sanatate si bucurii!”, a scris Gabriel Biriș.

Ulterior însă, avocatul a revenit cu o corecție importantă, recunoscând că entuziasmul inițial a fost prematur. După o analiză mai atentă a textului ordonanței, el a constatat că impozitul suplimentar pentru bănci nu dispare, așa cum crezuse inițial. Confuzia a fost generată de structura articolului 46 din proiect, unde alineatul 46.1 se referă la bănci, iar alineatul 46.2 vizează impozitul suplimentar aplicat sectorului petrol și gaze.

În realitate, ceea ce se prevede a fi eliminat din 2027 este impozitul suplimentar pentru petrol și gaze, un impozit care, potrivit explicațiilor sale, se reflectă tot în costuri suportate de populație. Acest impozit urma inițial să fie eliminat din 2026, însă noul calendar propus mută termenul în 2027. În schimb, impozitul suplimentar aplicat băncilor rămâne în vigoare, cu efecte indirecte asupra cetățenilor, inclusiv prin costuri mai mari ale dobânzilor.

În urma acestei clarificări, Gabriel Biriș și-a nuanțat concluzia, arătând că ordonanța nu mai poate fi considerată un pas clar pozitiv, ci doar una acceptabilă în contextul actual. În opinia sa finală, nu mai este vorba despre o evoluție cu adevărat bună, ci despre o situație „mai puțin rea”, care ar fi putut totuși să fie mult mai nefavorabilă pentru mediul economic.

„LATER EDIT:

Scuze, cred ca m-am grabit cu mood-ul de Craciun…

Impozitul suplimentar pentru banci (care evident ca tot pe noi ne costa, in dobanzi!) nu dispare. Mi-a alunecat privirea, 46.1 e despre banci, 46.2 e impozitul suplimentar pentru petrol si gaze (care tot pe noi ne arde la buzunar!).

Impozitul suplimentar pentru petrol si gaze, care urma sa dispara din 2026, zic ei ca il vor elimina din 2027….

Mergem pe incredere?

Nu mai e de bine, e doar de binisor (adica se putea si mai rau), din pacate!”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.