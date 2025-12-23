Florin Cîțu a scris pe Facebook că autoritățile fie dezinformează, fie subestimează capacitatea românilor de a înțelege impactul real al deciziilor fiscale. Fostul premier atrage atenția asupra faptului că Guvernul a anunțat public că taxele nu vor crește în anul 2026, însă, la doar câteva ore distanță, a fost promovată așa-numita ordonanță „trenuleț”, care prevede majorarea impozitului pe venit. Potrivit informațiilor prezentate, cota de impozitare ar urma să crească de la 10% la 16%, aplicată asupra venitului brut.

În acest context, Cîțu subliniază că efectele reale vor fi resimțite de populație nu în urma declarațiilor publice, ci ca rezultat direct al deciziilor guvernamentale. El avertizează că românii se vor confrunta cu încă un an dificil, marcat de sărăcire, determinată de creșterea taxelor, scumpirea prețurilor și majorarea dobânzilor.

„Guvernul este mitoman sau îi desconsideră atât de mult pe români încât își permite orice? Guvernul României: nu mai cresc taxele în 2026.* VS. Ordonanță „trenuleț”, câteva ore mai târziu (!!!):

„Impozit pe venit: Se propune MAJORAREA cotei de impozit de la 10% la 16% aplicată asupra venitului brut …” Din păcate, românii vor simți efectele deciziilor guvernului, nu ale declarațiilor publice. Urmează încă un an de sărăcire, prin creșterea taxelor, a prețurilor și a dobânzilor”, a scris Cîțu pe Facebook.

În analiza sa, fostul ministru de Finanțe afirmă că anul 2026 reprezintă al cincilea an consecutiv de tranziție către un model economic caracterizat de intervenționism și tendințe socialiste, proces care ar fi început în 2022. Totodată, el menționează că majorarea impozitului pe venit este doar unul dintre exemplele recente, precizând că există numeroase alte taxe care urmează să crească de la 1 ianuarie 2026, măsuri care au fost deja aprobate de actualul guvern în lunile anterioare.

„2026 este al cincilea an consecutiv de tranziție spre intervenționism/socialism, începută în 2022. *Acesta este cel mai recent exemplu, dar toată lumea știe că există o grămadă de taxe care cresc de la 1 ianuarie 2026, aprobate de acest guvern în lunile anterioare”, a conchis fostul premier.

