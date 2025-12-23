Percepția mediului privat privind climatul investițional și de afaceri din România s-a deteriorat semnificativ în 2025, în contextul multiplelor provocări politice, macroeconomice și fiscale, relevă rezultatele celei de-a șaptea ediții a sondajului anual realizat de Camera de Comerț Americană în România.

Potrivit cercetării, doar 21% dintre companiile participante mai apreciază climatul investițional ca fiind bun sau foarte bun, în scădere abruptă față de 45% în 2024 și sub nivelul înregistrat în anul 2020, marcat de pandemia de COVID-19.

Chiar și în acest context de scădere accentuată a încrederii și de încetinire a creșterii economice, companiile membre AmCham își mențin angajamentul față de România. Astfel, 65% dintre respondenți au în plan investiții în următoarele 12 luni, iar tot 65% vizează extinderea activităților din România în următorii trei ani.

“Rezultatele sondajului sunt o fotografie a perioadei mai 2024 – octombrie 2025 și surprind toate provocările cu care România, mediul de afaceri, dar și comunitatea celor 600 de companii americane, internaționale și românești, membre AmCham s-au confruntat: un 2024 marcat de toate rundele electorale; deteriorarea indicatorilor macroeconomici, intensificarea temporară a riscului de retrogradare la categoria junk de către agențiile de rating și apariția perspectivei suspendării fondurilor europene de către Comisia Europeană; un set de măsuri de redresare care a constat preponderent în măsuri fiscale, în timp ce reformele din sectorul public și administrativ s-au concretizat semnificativ mai lent în raport cu așteptările mediului de afaceri”, a declarat Vlad Boeriu, președintele AmCham România .

Potrivit AmCham, anul 2026 este considerat crucial pentru traiectoria României, în condițiile în care implementarea reformelor structurale nu va mai fi influențată de cicluri electorale, iar prioritățile includ aderarea la OECD, finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR și pregătirea poziției României pentru următorul cadru financiar european 2028–2034.

„Vestea bună este că, în perspectivă, investitorii își păstrează încrederea în România, cu condiția menținerii traiectoriei de reformă și a respectării angajamentului de a reveni asupra unor măsuri fiscale nocive, precum IMCA”, a subliniat Vlad Boeriu .

Conform sondajului, principalele avantaje competitive ale României rămân apartenența la Uniunea Europeană (87%), statutul de membru NATO (62%), calitatea capitalului uman (56%) și dimensiunea pieței (45%). În schimb, competitivitatea sistemului fiscal a înregistrat cea mai mare depreciere, ponderea sa scăzând la 13% în 2025, de la 33% în 2023.

Predictibilitatea condițiilor de investiții, fiabilitatea politicilor publice, ritmul lent al debirocratizării și digitalizării administrației, stabilitatea politică și cadrul fiscal sunt menționate în topul celor mai puțin apreciate condiții de piață.

Creșterea deficitului bugetar și a datoriei publice, instabilitatea politică și majorarea poverii fiscale sunt identificate drept principalele riscuri macroeconomice pentru România. Mediul de afaceri avertizează că, în lipsa unor politici eficiente de consolidare fiscală și de combatere a evaziunii, există riscul introducerii unor noi poveri fiscale cu impact negativ asupra economiei.

Pentru 40% dintre companiile respondente, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) reprezintă una dintre cele mai mari bariere pentru investiții, fiind asociat cu renunțarea la investiții, încetinirea activității sau amânarea deciziilor de angajare, în special în sectoare precum agricultură, automotive, producție, retail, energie, IT&C, sănătate și banking.

În concluzie, AmCham România subliniază necesitatea unor reforme structurale asumate transpartinic, care să vizeze combaterea corupției, accelerarea digitalizării administrației publice, investițiile în infrastructură, predictibilitatea fiscală și consolidarea capitalului uman.