Ministerul Finanțelor a anunțat publicarea unei ordonanțe de urgență care stabilește un pachet amplu de măsuri necesare pentru elaborarea bugetului de stat pe anul 2026, precum și o serie de intervenții strategice cu aplicare în anul următor.

Actul normativ urmărește, potrivit autorităților, stimularea economiei românești, sprijinirea angajaților vulnerabili, reducerea cheltuielilor bugetare, consolidarea disciplinei financiare și susținerea autorităților publice locale prin acces la împrumuturi din Trezoreria statului.

Ministerul Finanțelor a arătat că pachetul de măsuri a fost agreat în cadrul coaliției de guvernare și pornește de la obiective concrete, precum reducerea poverii fiscale și simplificarea regulilor pentru mediul de afaceri, acordarea de sprijin financiar angajaților cu venituri mici, diminuarea birocrației în relația contribuabililor cu statul și introducerea unor reguli mai stricte privind cheltuirea banilor publici. Totodată, sunt prevăzute măsuri ferme pentru combaterea evaziunii fiscale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că prin acest set de politici Guvernul urmărește crearea unui cadru fiscal mai stabil și mai predictibil pentru mediul de business, capabil să stimuleze investițiile și dezvoltarea economică.

Oficialul a subliniat, în același timp, că Executivul își propune să protejeze puterea de cumpărare a angajaților vulnerabili, să reducă presiunile sociale generate de inflație și să crească eficiența și transparența utilizării fondurilor publice, inclusiv la nivelul companiilor de stat, contribuind astfel la menținerea echilibrelor macroeconomice în beneficiul întregii economii și al societății.

„Pentru anul 2026, venim cu un pachet de măsuri agreate de coaliția de guvernare pornind de la lucruri concrete: taxe mai mici și reguli mai simple pentru mediul de business, sprijin financiar pentru angajații cu salarii mici, mai puțină birocrație în relația cu statul, reguli mai stricte privind cheltuirea banilor publici și măsuri ferme pentru combaterea evaziunii fiscale. Astfel, ne propunem să creăm un cadru fiscal mai stabil și mai predictibil pentru mediul de afaceri, care să stimuleze investițiile și dezvoltarea economică. În același timp, protejăm puterea de cumpărare a angajaților vulnerabili, reducem presiunile sociale generate de inflație și creștem eficiența și transparența utilizării fondurilor publice, inclusiv la nivelul companiilor de stat, contribuind la menținerea echilibrelor macroeconomice în beneficiul întregii economii și al societății românești”, a transmis ministrul Alexandru Nazare luni seară.

Pe lângă măsurile cu impact general, ordonanța include și prevederi dedicate autorităților publice locale. Acestea sunt gândite pentru a sprijini implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu termene de finalizare în cursul acestui an, dar și pentru a ajuta administrațiile locale să facă față presiunilor financiare din sezonul rece.

În acest sens, autoritățile locale vor avea posibilitatea de a contracta împrumuturi din Trezorerie, în condiții reglementate de actul normativ.

Guvernul susține că, prin acest demers, urmărește consolidarea unui cadru fiscal coerent, creșterea eficienței utilizării fondurilor publice, susținerea mediului de afaceri și asigurarea unui nivel adecvat de protecție socială, obiective considerate esențiale pentru stabilitatea economică și socială a României în anul 2026.

Un capitol important al ordonanței este dedicat reducerii cheltuielilor bugetare. Printre măsurile anunțate se regăsește diminuarea subvențiilor acordate partidelor politice, precum și reducerea sumelor alocate minorităților.

De asemenea, vor fi micșorate sumele forfetare de care beneficiază parlamentarii în anul 2026, inclusiv cele destinate cheltuielilor de funcționare a birourilor parlamentare, cazării și altor costuri administrative.

Totodată, Guvernul a decis amânarea aplicării unor măsuri care ar fi generat creșteri suplimentare ale cheltuielilor bugetare în domeniile sănătății și asistenței sociale. Mecanismele de indexare a unor drepturi și servicii vor fi modificate, astfel încât actualizările să fie realizate într-o manieră prudentă, menită să asigure sustenabilitatea bugetară.

În paralel, vor fi introduse reguli mai stricte de control al cheltuielilor și de responsabilitate financiară la nivelul întreprinderilor publice.

În ceea ce privește relansarea economică și stimularea investițiilor private, ordonanța prevede o serie de măsuri fiscale și administrative. Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) va fi redus la 0,5% în anul 2026 pentru toți contribuabilii, urmând să fie eliminat complet în anul 2027.

Pentru microîntreprinderi, va fi aplicată o cotă unică de 1% la impozitul pe venit, indiferent de nivelul veniturilor sau de tipul activității desfășurate.

Un alt element important îl reprezintă eliminarea impozitului pe construcții, cunoscut drept „taxa pe stâlp”, începând cu anul 2027.

În același timp, Guvernul mizează pe consolidarea digitalizării fiscale, prin extinderea și clarificarea utilizării sistemului RO e-Factura, precum și prin simplificarea mecanismelor RO e-TVA. Acestea din urmă vor presupune reducerea sarcinilor administrative pentru contribuabili, pe fondul unui control fiscal mai eficient și mai bine țintit.

Sprijinirea persoanelor vulnerabile reprezintă un alt pilon central al ordonanței. Pentru angajații remunerați cu salariul minim, se va prelungi neimpozitarea unei părți din venit, astfel încât veniturile nete ale persoanelor cu salarii mici să crească.

Concret, suma neimpozitată va fi de 300 de lei până la 30 iunie 2026, urmând să scadă la 200 de lei în perioada iulie–decembrie 2026.

În domeniul energiei, măsurile de protecție pentru consumatorii vulnerabili vor fi prelungite până la 31 decembrie 2026. Noile reguli de stabilire a eligibilității sunt concepute pentru a fi mai echitabile și pentru a asigura continuitatea sprijinului, în contextul combaterii sărăciei energetice.

De asemenea, programul „Masa Sănătoasă” va continua, elevii din învățământul preuniversitar, în special cei din comunități vulnerabile, urmând să beneficieze în continuare de mese calde și echilibrate din punct de vedere nutrițional.

Ordonanța creează și baza legală pentru îmbunătățirea finanțării serviciilor sociale, prin posibilitatea actualizării alocației zilnice de hrană în instituțiile de asistență socială, astfel încât bugetele pentru anul 2026 să fie mai realiste și să permită furnizarea unor servicii de calitate.

Pentru autoritățile publice locale, Guvernul introduce mai multe instrumente de sprijin financiar. Acestea vor putea accesa împrumuturi din Trezorerie în valoare de până la 500 de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor PNRR, până la 30 iunie 2026.

În plus, unitățile administrativ-teritoriale care gestionează sisteme centralizate de termoficare vor putea primi până la 200 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor de producere și furnizare a agentului termic în sezonul rece, inclusiv pentru plata restanțelor și a pierderilor, până la 31 martie 2026.

Actul normativ prevede și posibilitatea utilizării sumelor rămase necheltuite la finalul exercițiului bugetar 2025, alocate potrivit anexei la Legea bugetului de stat, pentru finanțarea unor cheltuieli de aceeași natură.

Un capitol distinct este dedicat combaterii evaziunii fiscale, în special în domeniul produselor accizabile. Autorizarea operatorilor din acest sector va fi centralizată la nivelul ANAF și va avea la bază evaluarea credibilității financiare a administratorilor, asociaților și a sursei fondurilor.

Vor fi introduse garanții financiare extinse pentru importatori și distribuitori de produse energetice, menite să acopere riscul de neplată a TVA și a accizelor.

Regimul de autorizare, raportare și control al operațiunilor cu produse energetice va fi înăsprit pentru a asigura trasabilitatea completă a tranzacțiilor, iar lanțurile de tranzacționare vor fi scurtate prin limitarea intermediarilor care nu dispun de capacități de depozitare autorizate.

Autoritățile susțin că aceste măsuri vor reduce evaziunea fiscală și vor combate firmele fantomă, fără a afecta micii producători autorizați la nivel local.

În final, ordonanța include o serie de măsuri tranzitorii necesare până la aprobarea bugetului pe 2026, precum reguli temporare de repartizare a impozitului pe venit pentru autoritățile locale, cadrul de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli și politica salarială a întreprinderilor publice.

Va fi luată o măsură tranzitorie pentru continuitatea activității instituțiilor autonome aflate sub control parlamentar, finanțate integral din venituri proprii, care nu au buget aprobat la începutul anului, pot funcționa temporar pe baza unui mecanism de tip „1/12”, efectuând lunar cheltuieli și angajamente în limita a o douăsprezecea din execuția anului 2025, până la aprobarea bugetului pe 2026.

În plus, Ministerul Finanțelor prelungește până la 31 decembrie 2027 aplicarea impozitelor speciale pentru operatorii din sectoarele de monopol – energie, gaze și telecomunicații – precum și pentru exploatarea resurselor minerale, inclusiv petrol, gaze naturale, cărbune, metale și alte minerale.

Totodată, se va menține aplicarea impozitului suplimentar pe cifra de afaceri în domeniul petrol și gaze până la finalul anului 2026, ca instrument de consolidare a veniturilor bugetare din sectorul energetic.