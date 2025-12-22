Bitcoin a devenit în analiza economistului Radu Georgescu un element central pentru înțelegerea modului în care inflația afectează economia globală.

„Până anul trecut am crezut că Bitcoin este o mare prostie și o schemă Ponzi,” a recunoscut Georgescu în postarea sa.

Economistul subliniază că, după o documentare atentă în 2025, a înțeles că Bitcoin poate fi un instrument de protecție împotriva tipăririi nelimitate de bani de către state.

„Este posibil ca în următorii ani Bitcoin să devină cel mai democratic mod în care îți gestionezi avuția,” a adăugat el, explicând că această criptomonedă oferă investitorilor independență față de politicile monetare ale guvernelor.

Radu Georgescu a observat, de asemenea, că marile instituții financiare au început să investească masiv în Bitcoin.

„BlackRock, JPMorgan, Bank of America etc au început să cumpere cantități mari de Bitcoin,” a afirmat economistul, subliniind că interesul acestor jucători instituționali poate influența semnificativ evoluția prețului criptomonedei.

Georgescu a menționat că, în paralel cu analiza Bitcoin, investește și în aur ca măsură de protecție împotriva inflației generate de politica monetară a Federal Reserve din Statele Unite.

„Eu cumpăr aur deoarece Banca Centrală din America (FED) va reduce dobânda de referință și va începe iar să printeze bani fără număr,” a explicat el.

Economistul a ilustrat impactul deciziilor monetare prin creșterea prețului aurului.

„Din momentul publicării și până acum prețul aurului a crescut cu 11% în mai puțin de 40 de zile,” a precizat Georgescu,

El a mai subliniat că această apreciere depășește cu mult randamentele oferite de depozitele bancare:

„Pentru a face o comparație cu dobânda plătită de bănci la depozite bancare, 11% anualizat înseamnă 160% pe an”.

Aceste date ilustrează modul în care investițiile în active reale, cum ar fi aurul, pot compensa efectele inflației asupra economiilor personale, în timp ce depozitele bancare oferă un randament mult mai redus.

Bitcoin rămâne însă un activ volatil, a explicat Georgescu, dar cu un potențial ridicat de creștere. „

Am înțeles de ce Bitcoin este foarte volatil. Pentru că este un activ foarte tânăr. Fiind foarte tânăr are bolile copilărie, dar un potențial foarte mare de creștere”, a precizat economistul.

Potrivit analizei sale, dacă instituțiile financiare mari vor continua să achiziționeze Bitcoin, există posibilitatea ca valoarea criptomonedei să atingă niveluri remarcabile în următorii ani.

„Dacă marile bănci și marile fonduri de investiții, BlackRock, JPMorgan, Bank of America, își vor crește interesul pentru Bitcoin, este posibil ca în 5 ani să vedem Bitcoin la 1 milion $”, a afirmat Georgescu.

El a mai atras atenția asupra percepțiilor publicului larg: mulți care consideră în continuare Bitcoin o schemă Ponzi ar putea regreta oportunitățile ratate de investiție în următorii ani.

Economistul a remarcat că, în România, interesul pentru evenimentele economice rămâne scăzut.

„Românii sunt interesați mai mult de aspecte juridice, deși 99,99% dintre oameni nu înțeleg cum funcționează sistemul juridic din România. Aici mă includ și eu deoarece habar nu am ce rol are fiecare instituție: Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, Înalta Curte de Casație”, a explicat Georgescu.

Cu toate acestea, impactul deciziilor economice se resimte imediat în viața de zi cu zi, prin prețurile produselor și serviciilor.