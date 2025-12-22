Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu acordat postului Antena 3, că anul viitor nu vor fi majorate niciun fel de taxe, subliniind însă că acest lucru depinde de menținerea măsurilor adoptate până în prezent și de aplicarea unor tăieri eficiente în cheltuielile statului.

Șeful Executivului a explicat că dacă guvernul va continua politica fiscală actuală și va respecta disciplina bugetară anunțată, cetățenii nu vor simți presiunea unor noi taxe sau impozite.

Sabina Iosub: „Spuneați că nu vor mai crește taxele anul viitor”. Ilie Bolojan: „Nu”. Sabina Iosub: „Promiteți?” Ilie Bolojan: „Dacă aceste măsuri care au fost stabilite sunt dublate de economiile pe care, așa cum am anunțat, trebuie să le facem, de o disciplină bugetară, atunci, cu siguranță anul viitor nu mai trebuie crescute niciun fel de taxe.”

Premierul a atras atenția că menținerea traiectoriei fiscale depinde de respectarea măsurilor adoptate în Guvern și în Parlament. El a amintit că la sfârșitul lunii noiembrie România a înregistrat un deficit care garantează atingerea țintei de 8,4% până la finalul anului.

Totodată, Bolojan a subliniat că ignorarea acestor principii ar putea readuce România într-o situație financiară complicată, similară cu cea din anii trecuți, când cheltuielile mari depășeau veniturile și țara ajungea în blocaje economice.

„Dacă Guvernul şi Parlamentul păstrează ceea ce am stabilit, atunci, aşa cum am constatat în această lună… la sfârşitul lunii noiembrie am avut un deficit care ne garantează că la final de decembrie respectăm ţinta de 8,4%. Dacă aceste măsuri care au fost stabilite sunt dublate de economiile pe care, aşa cum am anunţat, trebuie să le facem, de o disciplină bugetară, atunci, cu siguranţă, anul viitor nu mai trebuie crescute niciun fel de taxe. Dacă nu facem acest lucru şi nu trebuie să ne ascundem asta, ceea ce am făcut anul acesta, practic am scos România dintr-o fundătură, înseamnă că în loc să ne ducem într-o direcţie normală, mai devreme sau mai târziu vom ajunge din nou ca aceste datorii, ca cheltuielile mari pe care le avem din nou să doboare veniturile şi să ajungem din nou într-o asemenea situaţie”, a indicat premierul Ilie Bolojan.

Pe termen scurt, Ilie Bolojan a explicat că reducerea deficitului nu este suficientă; este necesar ca România să se împrumute mai puțin prin creșterea veniturilor la buget.

Premierul a precizat că diferența dintre cheltuieli și venituri este acoperită în prezent prin împrumuturi cu dobânzi ridicate, ceea ce afectează economia.

Dacă țara devine predictibilă din punct de vedere fiscal, se reduc dobânzile și volumul creditelor, ceea ce permite folosirea economiilor pentru investiții, dezvoltare și indexarea reală a salariilor și pensiilor.

Bolojan a concluzionat că respectarea acestor principii va garanta o traiectorie fiscală sănătoasă și va elimina necesitatea creșterii taxelor în anul următor.