Anul viitor, turiştii care vor merge în Braşov sau la Poiana Braşov vor plăti 12 lei pe zi pentru taxe locale. Aceşti bani sunt folosiţi pentru promovarea turistică şi pentru Salvamont.

Consiliul Local Braşov a decis că taxa pentru promovarea turistică va fi de 7 lei pe noapte, iar cea pentru Salvamont de 5 lei pe noapte.

Aceasta este a doua schimbare a acestor taxe în acest an. În aprilie, Consiliul Local stabilise o altă metodă de calcul: 10 lei pe sejur (5 lei promovare turistică + 5 lei Salvamont). Până acum, taxa pentru promovarea turistică era doar 1 leu pe zi, iar taxa Salvamont era 2 lei pe zi.

Banii sunt colectaţi de hoteluri sau pensiuni și apoi trimiși la bugetul local.

Pe lângă taxele pentru turişti, Consiliul Local Braşov a decis recent să majoreze şi impozitele locale pentru clădiri, maşini şi terenuri, măsuri care afectează atât persoanele fizice, cât şi firmele, crescând obligaţiile fiscale cu aproximativ 70%.

Mai exact, Consiliul Local Braşov a majorat impozitele şi taxele locale. Singura excepţie este impozitul pentru casele persoanelor fizice, care rămâne 0,1% din valoarea casei.

Totuşi, chiar şi acest impozit va creşte, pentru că valoarea de calcul pe metru pătrat a clădirilor a crescut recent de la 1492 lei la 2677 lei. Aceeaşi creştere procentuală se aplică şi altor tipuri de clădiri. Cele mai mari creşteri sunt la:

casele nerezidenţiale ale persoanelor fizice: impozitul a urcat de la 0,5% la 1%;

clădirile rezidenţiale ale firmelor: impozitul a crescut de la 0,1% la 0,2%.

Toate maşinile vor avea impozite mai mari, cu excepţia celor hibride cu emisii CO2 peste 50g/km. Pentru ele, creşterea va fi doar de 5%, iar pentru restul autovehiculelor, cota suplimentară rămâne 35%. Impozitul pe terenuri va creşte şi el, mai ales pentru terenurile de construcţii, cu creşteri între 200 şi 900 lei pe hectar (2–9 lei/100 mp).

În total, modificările fac ca obligaţiile fiscale să crească cu aproximativ 70%, conform raportului oficial.