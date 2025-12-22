Potrivit ANPC, în intervalul 15–21 decembrie 2025, comisarii instituției au verificat peste 470 de operatori economici din stațiuni montane și din alte zone turistice intens frecventate în această perioadă. Autoritatea precizează că echipele de control vor fi prezente constant în toate destinațiile turistice, inclusiv în perioada Crăciunului și a Anului Nou, pentru a preveni abuzurile și pentru a asigura servicii sigure și corecte pentru turiști.

Scopul principal al acestor acțiuni este respectarea drepturilor consumatorilor care își petrec concediile în stațiunile de iarnă, în special în unități de alimentație publică, structuri de cazare și spații comerciale.

În urma controalelor, ANPC a aplicat 271 de amenzi contravenționale, în valoare totală de aproximativ 1,6 milioane de lei, și a emis 296 de avertismente. De asemenea, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 65.000 de lei, precum și oprirea temporară a unor produse estimate la peste 73.000 de lei.

În cazul a opt operatori economici, autoritatea a decis oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate, măsură aplicată în situațiile în care au fost identificate riscuri pentru sănătatea sau siguranța consumatorilor.

Conform comunicatului, principalele abateri constatate au vizat siguranța alimentară și informarea corectă a consumatorilor. Printre cele mai frecvente probleme identificate se numără comercializarea produselor cu data limită de consum depășită, nerespectarea condițiilor de depozitare – în special pentru alimente perisabile precum peștele și carnea – precum și existența unor produse de origine vegetală depreciate, cu urme de mucegai.

Totodată, comisarii ANPC au descoperit produse alimentare cu ambalaje deteriorate, produse nealimentare fără elemente de identificare care să permită stabilirea trasabilității, dar și utilizarea unor echipamente și ustensile foarte uzate, cu depuneri de gheață, rugină sau alte impurități, incompatibile cu normele de igienă.

Reprezentanții ANPC subliniază că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, pe tot parcursul sezonului de iarnă. Consumatorii sunt încurajați să semnaleze orice neregulă constatată în unitățile de cazare, restaurante, magazine sau alte spații comerciale din zonele turistice, pentru a contribui la menținerea unui standard ridicat de siguranță și corectitudine în activitatea economică desfășurată în această perioadă.