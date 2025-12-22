Autoritatea de concurenţă a anunţat iniţierea unei analize sectoriale menite să evidenţieze barierele care limitează accesul fermierilor autohtoni pe piaţa procesării şi comercializării cărnii de porc.

„Consiliul Concurenţei a declanşat un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români pe piaţa procesării şi comercializării cărnii de porc”, anunţă instituţia.

Potrivit autorităţii, demersul vizează identificarea eventualelor disfuncţionalităţi din sector care pot afecta concurenţa şi, implicit, consumatorii. În acest sens, studiul urmăreşte să stabilească limitările administrative, de reglementare şi de acces la finanţare care frânează dezvoltarea fermelor mici şi foarte mici şi care îngreunează intrarea fermierilor sau procesatorilor pe piaţa cărnii de porc.

Analiza va include şi modul de funcţionare a industriei, având în vedere caracteristicile sectorului, procesele şi criteriile de certificare a cărnii de porc pentru comercializare, precum şi gradul de integrare al companiilor implicate de-a lungul fluxului de producţie şi distribuţie.

„Pe fondul creşterii importurilor de carne de porc şi al reducerii exporturilor, ne-am propus să identificăm cauzele acestui deficit şi obstacolele care limitează accesul fermierilor români la marile lanţuri comerciale. Analizăm întregul lanţ – de la fermă, la abator, procesare şi până la retail – pentru a stabili ce măsuri pot stimula diversitatea produselor la raft şi, implicit, preţuri mai accesibile pentru consumatori”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele autorităţii de concurenţă.

În cadrul studiului, Consiliul Concurenţei va solicita informaţii de la companii din domeniu şi de la instituţii publice relevante. Totodată, autoritatea îi invită pe producătorii de carne de porc şi de produse din carne de porc, în special micii fermieri, precum şi pe procesatori şi alte părţi interesate, să transmită date, informaţii sau documente considerate relevante pentru analiză, la adresa sectoriala.cp@consiliulconcurentei.ro.

Recomandări şi posibile sancţiuni

La finalul analizei, autoritatea va formula recomandări pentru eliminarea problemelor identificate pe piaţă. În situaţia în care vor fi descoperite încălcări ale legislaţiei, Consiliul Concurenţei va iniţia procedurile necesare pentru sancţionarea acestora.