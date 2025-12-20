Vineri seară, Clubul Fermierilor Români și-a exprimat poziția față de acordul comercial UE–MERCOSUR, avertizând că acesta ar putea afecta grav agricultura românească, „prin amplificarea dezechilibrelor comerciale și creșterea presiunii asupra prețurilor pentru sectoare sensibile precum carnea de pasăre, vită și porc, produsele lactate, furajele, uleiul de floarea-soarelui, zahărul și alte produse strategice”.

Organizația a atras atenția că relațiile comerciale agroalimentare dintre România și statele MERCOSUR sunt deja afectate de un dezechilibru structural, cu importuri importante de produse și materii prime care concurează direct cu producția internă. Potrivit comunicatului, o liberalizare suplimentară a schimburilor ar putea pune în dificultate sustenabilitatea economică a fermelor românești și ar putea afecta securitatea alimentară. Diferențele semnificative de standarde și costuri de producție, inclusiv utilizarea unor pesticide interzise în UE și un control sanitar-veterinar și fitosanitar considerat insuficient, amplifică aceste riscuri, mai ales că monitorizarea completă a importurilor este dificil de susținut logistic și financiar.

Potrivit documentului citat, de mai bine de doi ani, Clubul Fermierilor Români atrage constant atenția autorităților naționale și europene asupra pericolelor pe care acordul UE–MERCOSUR le poate genera pentru agricultura românească. Organizația exercită presiuni instituționale pentru ca aceste riscuri să fie recunoscute și gestionate corespunzător de decidenții din conducerea instituțiilor relevante.

”În aceste condiţii, Clubul Fermierilor Români solicită respingerea acordului UE–MERCOSUR în forma actuală şi cere instituţiilor statului să promoveze o abordare care să protejeze competitivitatea producătorilor autohtoni şi capacitatea de producţie agroalimentară naţională, inclusiv prin mecanisme solide de compensare şi fonduri dedicate sectoarelor vulnerabile. Acordul UE–MERCOSUR nu poate fi acceptat atâta timp cât pune fermierii români în dezavantaj clar faţă de concurenţii lor din afara Uniunii şi creează riscuri suplimentare pentru siguranţa alimentară; responsabilitatea noastră este să apărăm interesul legitim al producătorilor din România şi al consumatorilor români”, a declarat Florian Ciolacu, directorul executiv al Clubului Fermierilor Români.

Vineri dimineață, președintele Nicușor Dan a declarat că România sprijină proiectul de acord de liber-schimb între Uniunea Europeană și Mercosur, precizând că rezervele exprimate anterior au fost depășite în urma discuțiilor cu agricultorii. Șeful statului consideră că accesul la o piață extinsă, precum cea din America de Sud, este benefic pentru România.

În același timp, mii de fermieri au protestat la Bruxelles împotriva politicii agricole comune (PAC), a reducerilor prevăzute în bugetul PAC, a proiectului de acord UE–Mercosur și a taxei pentru emisiile de carbon.