Fermierii pot pierde animalele fără să primească despăgubiri. ANSVSA anunță controale și sancțiuni drastice

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează că transporturile clandestine de ovine au devenit o amenințare majoră pentru efectivele de animale și pentru exporturile României. În contextul evoluției Pestei Micilor Rumegătoare și a Variolei Ovine și Caprine, autoritățile anunță controale stricte și sancțiuni severe. Crescătorii prinși cu animale transportate ilegal riscă amenzi de 20.000 de lei și dosare penale, iar pentru animalele eutanasiate provenite din transporturi clandestine sau exploatații nedeclarate nu vor fi acordate despăgubiri.

Autoritatea sanitar-veterinară transmite că deplasarea animalelor fără respectarea regulilor de identificare și trasabilitate poate contribui la răspândirea unor boli cu efecte grave asupra întregului sector.

Riscul nu privește doar fermele în care ar putea ajunge animalele infectate. Apariția și extinderea focarelor pot avea consecințe asupra circulației animalelor și asupra posibilității României de a-și menține sau recupera piețele externe.

„Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează că transporturile neautorizate şi clandestine de ovine reprezintă în acest moment cel mai mare pericol biologic la adresa României. În contextul evoluţiei Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) şi a Variolei Ovine şi Caprine (VOC), acţiunile iresponsabile ale unor speculanţi subminează direct eforturile autorităţilor şi riscă să prăbuşească un sector economic strategic”, se arată într-un comunicat al ANSVSA.

În acest context, instituția solicită respectarea strictă a măsurilor sanitar-veterinare și a regulilor privind circulația animalelor.

Alexandru Bociu: Obiectivul este protejarea fermierilor și a piețelor externe

Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, susține că autoritatea este conștientă de presiunea financiară suportată de crescătorii de animale, însă consideră că respectarea măsurilor este esențială pentru limitarea răspândirii bolilor.

Miza este atât protejarea efectivelor sănătoase, cât și menținerea accesului produselor românești pe piețele externe.

„Înţelegem pe deplin eforturile şi sacrificiile financiare din spatele fiecărei exploataţii din România. Ştim că această perioadă aduce presiuni majore asupra crescătorilor de animale, însă colaborarea este singura cale pentru a depăşi criza actuală. Menirea noastră, ca medici veterinari, este de a salva şi proteja viaţa animalelor, nu de a le ucide. Cu toate acestea, în faţa unor virusuri atât de agresive, suntem obligaţi să aplicăm cu fermitate măsurile tehnice şi legale necesare pentru a izola riscurile şi pentru a salva şi proteja restul efectivelor sănătoase ale ţării. Fiecare decizie aplicată de ANSVSA are ca unic scop protejarea fermierilor corecţi şi securizarea unui sector economic strategic. Obiectivul nostru comun este clar: recuperarea şi menţinerea pieţelor comerciale externe, acolo unde produsele româneşti au demonstrat deja predictibilitate şi valoare reală”, a declarat preşedintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae BOCIU.

Instituția insistă astfel asupra legăturii dintre combaterea transporturilor clandestine și protejarea întregii industrii, în condițiile în care problemele sanitar-veterinare pot produce efecte economice care depășesc fermele în care sunt descoperite cazurile.

ANSVSA oferă și explicații pentru măsurile aplicate animalelor descoperite în transporturi fără documentele necesare. Potrivit instituției, simpla testare și introducere în carantină nu reprezintă o soluție suficientă din punct de vedere epidemiologic și juridic.

Prima problemă este lipsa trasabilității. Ovinele care nu au elementele oficiale de identificare nu figurează corespunzător în Baza Națională de Date gestionată în cadrul SNIIA.

Într-o asemenea situație, autoritățile nu pot stabili cu certitudine de unde provin animalele, ce vârstă au, care este istoricul lor sanitar și dacă au fost aduse dintr-o zonă aflată sub restricții.

Practic, lipsa documentelor și a crotaliilor face imposibilă reconstruirea traseului animalelor și evaluarea completă a riscului pe care îl reprezintă.

A doua problemă indicată de ANSVSA privește limitele testării în perioada de incubație.

Autoritatea explică faptul că, în fazele incipiente ale infectării, analizele efectuate imediat pot indica un rezultat fals-negativ. Virusul PMR poate să nu fie încă detectabil prin testare, chiar dacă animalul este infectat și nu prezintă simptome evidente.

În aceste condiții, un rezultat negativ obținut prea devreme ar putea crea o falsă impresie de siguranță.

Această situație este unul dintre argumentele pentru care autoritățile exclud varianta în care animalele fără origine cunoscută sunt pur și simplu testate și lăsate ulterior să își continue traseul.

ANSVSA invocă și intervalul necesar pentru obținerea rezultatelor oficiale. Procesul poate dura între 24 și 72 de ore, perioadă în care animalele trebuie găzduite și izolate.

Potrivit autorității, păstrarea oilor provenite din transporturi clandestine în centre de carantină ar putea transforma respectivele spații, dar și vehiculele folosite pentru transport, în puncte din care virusul se poate răspândi.

Instituția atrage atenția asupra severității riscului epidemiologic și menționează o mortalitate care poate ajunge până la 100%.

În aceste condiții, inspectorii direcțiilor sanitar-veterinare și filtrele de control aplică măsuri drastice atunci când descoperă transporturi ilegale.

Animalele sunt puse sub sechestru, iar măsurile prevăd uciderea și neutralizarea acestora. Vehiculul utilizat pentru transport este, la rândul său, blocat și dezinfectat.

„Pentru a bloca extinderea virusurilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 şi Regulamentul Delegat (UE) 2020/687, inspectorii DSVSA şi filtrele de control aplică măsuri de o severitate maximă la interceptarea oricărui transport ilegal, punând animalele sub sechestru pentru a fi ucise şi neutralizate prin incinerare sau îngropare controlată, în timp ce camionul este blocat şi supus unei dezinfecţii”, se precizează în comunicat.

Măsurile urmăresc, potrivit ANSVSA, eliminarea rapidă a unei posibile surse de infecție înainte ca aceasta să intre în contact cu alte efective.

Autoritatea anunță că filtrele rutiere au identificat deja mai multe situații considerate grave.

În județul Vaslui, autoritățile au oprit un vehicul în care se aflau 50 de ovine preluate ilegal din județul Iași.

Un alt caz a fost identificat în Alba. Dintr-un lot de 92 de miei transportați ilegal, 41 de animale ar fi fost ascunse de proprietari și nu au fost încă găsite.

Situația este considerată deosebit de periculoasă din perspectivă epidemiologică, deoarece autoritățile nu cunosc locul în care se află animalele și nici dacă acestea au intrat în contact cu alte efective.

În cazul apariției unei boli, existența unor animale fără trasabilitate poate îngreuna identificarea tuturor exploatațiilor și efectivelor care au fost expuse.

ANSVSA încearcă să descurajeze transporturile clandestine și prin sancțiuni.

Pentru încălcarea regulilor sunt aplicate amenzi de 20.000 de lei, iar în cazurile privind fraudarea sistemului de trasabilitate sunt întocmite dosare penale.

Consecințele financiare nu se opresc însă la amendă. Proprietarii animalelor provenite din transporturi clandestine sau din exploatații nedeclarate nu vor primi despăgubiri din partea statului dacă ovinele sunt eutanasiate în cadrul măsurilor de combatere a bolilor.

Măsura face o diferență între fermierii care respectă regulile și cei care introduc animale în circuit în afara sistemului oficial de trasabilitate.

Regula privind despăgubirile poate avea un impact financiar considerabil, mai ales în cazul transporturilor cu un număr mare de animale.

În cazul unui transport ilegal interceptat, proprietarul se poate confrunta astfel atât cu sancțiunea contravențională și eventualele consecințe penale, cât și cu pierderea animalelor fără compensarea financiară din partea statului.

ANSVSA transmite că fermierii care respectă regulile nu trebuie să suporte consecințele comportamentului celor care încearcă să evite sistemul de identificare și control.

Autoritatea face, în final, un apel direct către crescătorii de ovine din România.

Fermierilor li se solicită să urmărească starea animalelor și să informeze imediat autoritățile sanitar-veterinare dacă observă simptome care ar putea indica apariția unei boli.

„Majoritatea crescătorilor de oi din România sunt oameni corecţi care respectă regulile. ANSVSA nu va permite ca munca unei ţări întregi să fie distrusă de inconştienţa câtorva speculanţi şi solicită fermierilor să raporteze imediat orice simptom suspect la animale. Raportarea rapidă salvează restul efectivelor şi viitorul exporturilor româneşti”, se precizează în comunicat.

Mesajul ANSVSA este că depistarea rapidă poate limita răspândirea unui focar și poate reduce numărul exploatațiilor afectate. În același timp, controlarea bolilor este esențială pentru protejarea exporturilor românești de animale și produse de origine animală.

Autoritatea pune astfel presiune atât pe combaterea transporturilor clandestine, cât și pe cooperarea fermierilor. În contextul evoluției PMR și VOC, orice animal introdus în circuit fără origine și istoric sanitar cunoscute poate reprezenta un risc pentru alte exploatații, iar consecințele pot ajunge de la pierderea efectivelor până la afectarea accesului sectorului românesc pe piețele externe.