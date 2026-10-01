Premierul R. Moldova propune reorganizarea teritorială: 32 de raioane ar putea fi înlocuite cu trei regiuni

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, propune o reformă administrativ-teritorială prin care cele 32 de raioane să fie înlocuite cu trei regiuni. Proiectul, lansat în dezbatere publică, urmărește simplificarea administrației și transferarea mai multor resurse și atribuții către primării.

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a lansat joi, 1 octombrie 2026, în dezbatere publică, un proiect de reorganizare administrativ-teritorială a ţării sale. El a propus ca actualele 32 de consilii raionale să fie înlocuite cu trei consilii regionale, care să poată dezvolta strategii şi să implementeze proiecte de interes regional, în special în ceea ce priveşte infrastructura.

În opinia sa, puterea locală trebuie să fie cât mai aproape de oameni, iar primarul şi echipa lui ştiu cel mai bine dacă localitatea are nevoie de apă, de drumuri, de o grădiniţă sau de transport şi cum să livreze aceste servicii. Tofan și alți oficiali moldoveni își doresc primării cu mai multă capacitate, cu mai multe resurse şi mai multă putere reală de a rezolva problemele comunităţii. „Asta înseamnă că nivelul 2 trebuie să fie şi el mai simplu pentru a transfera această putere la primării”, a puctat Tofan. Potrivit spuselor sale, serviciile publice care sunt oferite în prezent de administraţiile raionale vor fi preluate fie de administraţiile locale, fie de administraţia centrală.

„Dacă aş reduce esenţa reformei la o singură frază, ea este înainte de toate despre a construi primării mai puternice. Puterea locală trebuie să fie cât mai aproape de oameni, iar primarul şi echipa lui ştiu cel mai bine dacă localitatea are nevoie de apă, de drumuri, de o grădiniţă sau de transport şi cum să livreze aceste servicii. Vrem primării cu mai multă capacitate, cu mai multe resurse şi mai multă putere reală de a rezolva problemele comunităţii. Asta înseamnă că nivelul 2 trebuie să fie şi el mai simplu pentru a transfera această putere la primării. Astăzi avem 32 de raioane. Propunerea noastră este să le înlocuim cu trei regiuni – Nord, Centru şi Sud. Chişinău şi Bălţi îşi vor păstra statutul actual. UTA (n.r. – unitatea teritorială autonomă) Găgăuzia îşi păstrează şi ea statutul special. Taraclia va fi organizat într-un municipiu de nivel 2”, a afirmat Tofan în cadrul unei conferințe de presă.

Organizarea regional-teritorială a Republicii Moldova este structurată, momentan, pe două niveluri administrative principale. Conform cadrului legal de bază (Legea nr. 764/2001), teritoriul țării vecine este divizat pe două niveluri:

nivelul al II-lea (administrația raională/municipală): cuprinde 32 de raioane, alături de municipiile mari care au un statut de sine stătător;

nivelul I (administrația locală): cuprinde satele (comunele) și orașele (municipiile mai mici);

statut special: