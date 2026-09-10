Elevii din Republica Moldova ar putea avea o nouă regulă la școală. Rezultatele PISA 2025 schimbă planurile autorităților

În școlile din Republica Moldova ar putea fi introdusă, deocamdată opțional, o jumătate de oră de lectură pe zi, iar examenele pentru clasa a IX-a ar urma să fie revizuite. Sunt două dintre propunerile anunțate de ministrul Educației, Dan Perciun, după prezentarea rezultatelor PISA 2025, care indică rezultate mai slabe ale elevilor din Republica Moldova la matematică și lectură.

Ministrul Educației consideră că rezultatele ar trebui să îngrijoreze autoritățile și susține că sunt necesare schimbări atât în domeniul matematicii, cât și în cel al lecturii, conform TV8.

În ceea ce privește matematica, Ministerul Educației pregătește un nou curriculum. În paralel, pentru elevii din clasele I-XII sunt adaptate manuale utilizate în Estonia. De asemenea, profesorii care întâmpină dificultăți ar urma să participe la cursuri obligatorii de formare.

Pentru limba română, Ministerul Educației are planificat un nou curriculum pentru anul 2027. Instituția anunță totodată că va continua programele prin care încearcă să îi apropie pe copii de lectură încă de la grădiniță.

Unul dintre aceste programe este „Citește-mi 100 de povești”. Prin intermediul acestuia au fost distribuite peste 140.000 de cărți în 1.300 de grădinițe. Începând de la începutul acestui an, au fost alocate și 6,5 milioane de lei pentru achiziționarea a 60.000 de cărți noi pentru bibliotecile școlare.

O altă concluzie desprinsă din testarea PISA se referă la diferențele dintre școlile mari și cele mici. Potrivit ministrului Dan Perciun, elevii care învață în instituții mai mari obțin, în medie, cu 60-65 de puncte mai mult.

În acest context, ministrul susține continuarea investițiilor în școlile model, descrise drept școli mari, cu specialiști și infrastructură bună. Totodată, autoritățile vor să încurajeze părinții să opteze pentru școli mai mari.

O măsură menționată în acest sens este acordarea unei sume de 1.000 de lei lunar familiilor care își transferă copiii dintr-o școală cu mai puțin de 50 de elevi într-o școală mai mare.

„Aceste rezultate arată clar că trebuie să continuăm investițiile în școlile model – școli mari, cu specialiști și infrastructură bună – și să încurajăm părinții să opteze pentru o școală mai mare. Mai ales că statul oferă câte 1.000 de lei lunar familiilor care își transferă copiii dintr-o școală cu mai puțin de 50 de elevi într-o școală mai mare”, a subliniat ministrul Educației.

Rezultatele PISA au fost comentate și de premierul Vasile Tofan. Acesta consideră că datele confirmă problemele existente în școlile mici și a atras atenția asupra situației copiilor care învață în instituții cu resurse limitate și cu puțini profesori.

Premierul a susținut că politicienii care insistă pentru păstrarea copiilor în școli mici, cu resurse limitate și cu puțini profesori, ar trebui să țină cont de rezultatele PISA, mai ales în situațiile în care aceștia își trimit propriii copii la școli mari, cu mai multe resurse. În opinia sa, soarta copiilor nu ar trebui să devină un subiect de speculație politică.

„Fiecare politician care insistă să păstrăm copiii noștri captivi în școli mici, cu resurse limitate și cu puțini profesori – în timp ce își trimite propriii copii la școli mari, cu resurse mai multe – să se uite la aceste rezultate PISA. Soarta copiilor nu este un subiect de speculație politică”, a mai spus acesta.

La ediția PISA 2025 au participat aproximativ 6.600 de adolescenți de 15 ani din Republica Moldova. Rezultatele arată că elevii moldoveni au obținut rezultate mai bune la științe, însă au avut rezultate mai slabe la matematică și lectură.

În premieră, evaluarea PISA a inclus și domeniul „Învățarea în lumea digitală”. La această probă, Republica Moldova a acumulat 452 de puncte, un rezultat superior celui obținut de România, Bulgaria și Georgia.

PISA este o evaluare organizată o dată la trei ani. Testarea urmărește să arate cât de bine reușesc elevii să utilizeze ceea ce au învățat pentru a rezolva situații și probleme din viața reală.