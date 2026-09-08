Nicușor Dan, după rezultatele PISA 2025: Un semnal de alarmă major. De educaţia asigurată astăzi copiilor noştri depinde viitorul României

Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat marţi la rezultatele PISA 2025, pe care le consideră un „semnal de alarmă major” pentru România. Şeful statului atrage atenţia asupra rezultatelor slabe obţinute de elevii români, a diferenţelor dintre şcoli şi a decalajelor dintre copiii proveniţi din medii socio-economice diferite. În opinia sa, România trebuie să investească mai mult şi mai consecvent în educaţie.

Raportul PISA 2025 arată că elevii din România au obţinut rezultate sub media OCDE la Matematică, Lectură şi Ştiinţe. Situaţia este cu atât mai îngrijorătoare cu cât numai aproximativ jumătate dintre elevii români ating nivelul minim de competenţă în domeniile evaluate.

Preşedintele avertizează că rezultatele nu pot fi ignorate, indiferent de situaţia politică sau economică a ţării.

„Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm, indiferent de contextul politic sau economic în care ne aflăm. De educaţia asigurată astăzi copiilor noştri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare”, spune preşedintele Nicuşor Dan într-o declaraţie.

Şeful statului afirmă că „este dramatic că potenţialul tinerilor români rămâne insuficient valorificat”.

Preşedintele atrage atenţia în special asupra diferenţelor dintre elevi şi dintre şcolile din România. Una dintre problemele structurale identificate este legătura dintre performanţele şcolare ale copiilor şi situaţia socio-economică a familiilor acestora.

„Există inegalităţi serioase între şcoli în ceea ce priveşte calitatea educaţiei oferite şi persistă decalaje educaţionale importante între elevii proveniţi din medii socio-economice diferite. Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale studiului PISA 2025 este tocmai faptul că şansa unui copil din România de a avea rezultate şcolare bune depinde într-o măsură inacceptabil de mare de familia din care provine şi de locul în care învaţă. Aceasta este deja o problemă structurală a învăţământului românesc pe care suntem responsabili să o remediem urgent”, arată Nicuşor Dan.

Preşedintele consideră că rezultatele PISA trebuie folosite pentru adoptarea unor măsuri concrete şi nu trebuie să devină un motiv de resemnare sau dezbinare.

„Ne aflăm în faţa unui moment de luciditate care trebuie să devină rapid un punct de pornire către identificarea rapidă a cauzelor profunde care au condus la aceste rezultate şi, mai ales, a măsurilor care pot fi implementate rapid pentru a le corecta. Avem copii curioşi, inteligenţi, profesori dedicaţi, şcoli care performează în condiţii dificile şi specialişti care ştiu unde şi ce trebuie schimbat. Nu ne lipsesc resursele umane, expertiza şi capacitatea necesare pentru a construi un sistem educaţional mai performant şi mai echitabil. Ne lipseşte însă consecvenţa de a transforma toate aceste insule de performanţă într-un sistem naţional, funcţional pentru toţi copiii. Nu putem concepe viitorul în termeni de societate rezilientă şi competitivitate în economie, cercetare, inovare şi apărare dacă generaţiile tinere nu dobândesc în primul rând un set de competenţe fundamentale”, menţionează Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan susţine că politicile publice trebuie să se concentreze cu prioritate pe identificarea şi sprijinirea timpurie a elevilor aflaţi în risc educaţional.

Printre măsurile indicate se numără implementarea la nivel naţional a unui sistem de evaluare bazat pe date, reducerea abandonului şcolar şi consolidarea competenţelor de bază la lectură, matematică şi ştiinţe.

Preşedintele vorbeşte şi despre utilizarea responsabilă a tehnologiei şi inteligenţei artificiale, precum şi despre necesitatea asigurării unor condiţii de învăţare de calitate pentru toţi copiii, indiferent de mediul din care provin.

Aplicarea acestor măsuri presupune însă şi creşterea finanţării sistemului de educaţie.

„În mod evident, aceste măsuri nu pot fi puse în practică fără alocări bugetare semnificative. România trebuie să investească mai mult, mai consecvent şi mai inteligent în educaţie”, apreciază preşedintele.

Raportul PISA 2025 arată că elevii din România au obţinut scoruri mai mici decât media OCDE la toate cele trei domenii evaluate: Matematică, Lectură şi Ştiinţe.

Ministerul Educaţiei a transmis că rezultatele la Ştiinţe şi Matematică sunt apropiate de cele înregistrate în 2022, ceea ce indică o evoluţie relativ stabilă. La Lectură, însă, România înregistrează o scădere de 16 puncte.

Datele publicate marţi arată că 48% dintre elevii români ating cel puţin nivelul minim de competenţă, nivelul 2, la Matematică. Proporţia ajunge la 52% în cazul Lecturii şi la 54% la Ştiinţe.

Rezultatele sunt considerabil mai mici decât mediile înregistrate în statele membre OCDE, de 65% la Matematică, 69% la Lectură şi 74% la Ştiinţe.