Rezultate Simulare Evaluare Națională 2026. Simularea examenului de Evaluare Națională 2026 s-a desfășurat în perioada 16–18 martie și a reprodus condițiile reale de examen. Elevii au susținut probe la Limba și literatura română și Matematică, iar elevii aparținând minorităților naționale au susținut și proba de Limba și literatura maternă.

Conform datelor transmise de Ministerul Educației, din cei peste 173.000 de elevi de clasa a VIII-a din România, aproximativ 145.200 au participat la proba de Limba română, iar circa 144.300 au susținut testarea la Matematică.

Rezultatele la simularea Evaluării Naționale 2026 sunt transmise individual elevilor, fără afișare publică. Acestea au un rol orientativ și oferă un indicator al nivelului de pregătire înaintea examenului final.

Conform metodologiei, notele obținute la simulare pot fi trecute în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui.

Unitățile de învățământ analizează rezultatele obținute, întocmesc rapoarte interne și transmit concluzii către inspectoratele școlare. În funcție de performanțe, școlile elaborează planuri de remediere și sunt monitorizate pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor.

„Fiecare unitate de învăţământ analizează rezultatele la simulările naţionale pentru elevii pe care îi şcolarizează şi elaborează un raport pe care il transmite inspectoratului şcolar. Raportul include un plan de actiune care cuprinde măsurile de remediere în cazul în care acest fapt se impune. (…) Unitățile de învăţământ care obțin rezultate necorespunzătoare la simulările naționale sunt monitorizate și îndrumate constant de către inspectoratul şcolar, în vederea îmbunătăţirii performanţelor şcolare ale elevilor”, conform procedurii stabilite de Ministerul Educației.

Examenul de Evaluare Națională 2026 pentru absolvenții clasei a VIII-a este programat în luna iunie, conform următorului calendar:

22 iunie 2026 – Limba și literatura română

24 iunie 2026 – Matematică

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă

1 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00–18:00)

2–3 iulie 2026 – Continuarea depunerii contestațiilor și vizualizarea lucrărilor

4–7 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Simularea Evaluării Naționale 2026 reprezintă un pas esențial în pregătirea elevilor, oferind o imagine realistă asupra nivelului de pregătire înaintea examenului oficial din vară.