Mihai Dimian anunță finalizarea evaluării contestațiilor la Bacalaureat. Rezultatele intră în ultima etapă tehnică

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat că evaluarea lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat s-a încheiat. Potrivit acestuia, procesul intră acum în faza tehnică, care precede publicarea rezultatelor finale. Oficialul a transmis și un mesaj de mulțumire profesorilor implicați în organizarea examenului, dar și absolvenților care au susținut probele.

Mihai Dimian a anunțat că procesul de evaluare a lucrărilor contestate la examenul național de Bacalaureat a fost finalizat, iar autoritățile parcurg acum ultimele operațiuni tehnice necesare înainte de validarea rezultatelor finale. Potrivit ministrului interimar al Educației, această etapă include transferul datelor, încărcarea informațiilor în platforma informatică și verificarea rapoartelor finale.

În același mesaj, ministrul a arătat că sesiunea din acest an s-a desfășurat într-un context dificil, marcat atât de nemulțumiri generate de măsurile adoptate anterior în sistemul de învățământ, cât și de tentative de boicotare a simulărilor și de declanșare a unor greve. De asemenea, organizarea examenului a fost influențată de provocări logistice și de temperaturile foarte ridicate înregistrate în luna iunie.

„Evaluarea lucrărilor contestate la examenul de bacalaureat s-a încheiat. Urmează etapele tehnice: transferul datelor, popularea platformei informatice, generarea şi verificarea rapoartelor finale. Se încheie astfel un proces complex, desfăşurat într-un context dificil: nemulţumiri generate de măsurile adoptate în anul precedent, tentative de boicotare a simulărilor şi de declanşare a grevelor, provocări organizatorice şi temperaturi record pentru luna iunie”, a scris Mihai Dimian pe Facebook.

Ministrul interimar al Educației a transmis că, pe parcursul întregului proces de organizare și evaluare a examenului, majoritatea profesorilor și a personalului didactic și administrativ au acționat având permanent în vedere interesul elevilor. El consideră că implicarea acestora confirmă profesionalismul și responsabilitatea cu care își desfășoară activitatea angajații din sistemul de învățământ.

Totodată, Mihai Dimian a atras atenția că percepția publică este influențată frecvent de situațiile izolate, care ajung să umbrească activitatea desfășurată de marea majoritate a cadrelor didactice.

„Le mulţumesc tuturor! Toate acestea demonstrează, încă o dată, că majoritatea angajaţilor din învăţământ îşi îndeplinesc atribuţiile cu responsabilitate şi profesionalism. Din păcate, de prea multe ori, atenţia publică se concentrează asupra excepţiilor, care ajung să creeze o imagine incompletă şi, uneori, nedreaptă asupra întregului sistem”, a subliniat Mihai Dimian.

Oficialul a adresat un mesaj și absolvenților care au participat la examenul de Bacalaureat, felicitându-i pe cei care au promovat și încurajându-i pe candidații care nu au obținut rezultatul dorit să continue pregătirea pentru sesiunea din august.