Rezultate Evaluarea Națională 2026. Doar 79% dintre elevi au luat medii peste 5 înainte de contestații. Șapte absolvenți au obținut media 10

Ministerul Educației a publicat marți, 30 iunie, rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale 2026, iar datele arată o scădere față de anul trecut a procentului elevilor care au promovat examenul. Înainte de soluționarea contestațiilor, 79% dintre candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5, comparativ cu 83,1% în sesiunea precedentă. Totodată, doar șapte absolvenți de gimnaziu au încheiat examenul cu media generală 10, 3 fiind din București, iar ceilați 4 fiind din Prahova, Iasi, Mures si Gorj.

Elevii nemulțumiți de note vor putea vizualiza lucrările și depune contestații începând de miercuri, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 8 iulie.

Ministerul Educației a transmis că examenul a fost susținut de peste 143.000 de absolvenți de clasa a VIII-a, iar rata de participare s-a apropiat de 97%.

„Cu aprobarea Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale (EN VIII) pentru absolvenţii clasei a VIII-a, rezultatele iniţiale înregistrate în sesiunea din acest an a acestui examen au fost publicate astăzi, 30 iunie, ora 17:00, pe site-ul dedicat. Examenul a fost susţinut integral de 143.251 de absolvenţi de gimnaziu (din totalul celor 148.268 de absolvenţi înscrişi), rezultând o rată de participare de 96,6%. Au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) 113.192 de elevi (79%). 7 elevi au încheiat examenul cu media 10 (zece)”, a transmis, marţi, Ministerul Educaţiei.

Comparativ cu anul trecut, procentul mediilor peste 5 este mai mic. În 2025, 83,1% dintre candidați au promovat Evaluarea Națională înainte de contestații, acesta fiind cel mai bun rezultat înregistrat în ultimii 15 ani.

Situația pe discipline arată diferențe importante între rezultatele obținute la probele examenului.

La Limba și literatura română, 117.538 de elevi, reprezentând 81,8% dintre candidați, au obținut note de cel puțin 5. Dintre aceștia, 398 au fost notați cu 10, iar în total au fost evaluate 143.713 lucrări.

La Matematică, procentul notelor peste 5 a fost de 74,3%, ceea ce înseamnă 106.505 elevi. Nota maximă a fost obținută de 102 candidați, iar numărul total al lucrărilor evaluate a fost de 143.382.

La Limba și literatura maternă, rezultatele au fost cele mai bune dintre toate probele. 7.980 de elevi, adică 90,3% dintre candidați, au primit note de minimum 5, iar 86 dintre aceștia au obținut nota 10. În total au fost evaluate 8.834 de lucrări.

Ministerul Educației a precizat și că opt elevi au fost eliminați din examen pentru fraudă sau tentative de fraudă, iar lucrările acestora au fost notate cu 1, conform metodologiei în vigoare.

Rezultatele au fost publicate folosind codurile unice atribuite fiecărui candidat, în conformitate cu regulile privind protecția datelor cu caracter personal.

Începând de miercuri, elevii vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și, dacă doresc, vor putea depune contestații. Vizualizarea lucrărilor este programată miercuri, între orele 14:00 și 18:00, iar procesul continuă și joi, respectiv vineri, potrivit calendarului oficial.

Elevii care solicită vizualizarea lucrărilor trebuie să fie însoțiți de un părinte sau reprezentant legal. Totodată, Ministerul subliniază că vizualizarea lucrării nu obligă la depunerea unei contestații, iar depunerea contestației nu este condiționată de consultarea lucrării.

În cazul în care un candidat solicită reevaluarea, acesta trebuie să completeze și să semneze o declarație prin care confirmă că știe că nota poate fi modificată atât în sensul majorării, cât și al diminuării. Documentul trebuie semnat și de părintele sau reprezentantul legal.

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate pe 8 iulie, după soluționarea tuturor contestațiilor.