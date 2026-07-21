Surpriză pentru elevii cu media 10. Ministerul Educației pregătește un bonus financiar
SURSA FOTO: Dreamstime - test, examen
Ministerul Educației a publicat marți, 21 iulie, spre consultare publică, un proiect de hotărâre de Guvern care prevede acordarea unor stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la examenele naționale desfășurate în sesiunea iunie-iulie 2026.
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Documentul stabilește acordarea unor premii în bani pentru absolvenții care au încheiat examenele naționale cu media maximă, atât la Evaluarea Națională, cât și la examenul de Bacalaureat.
Potrivit proiectului, absolvenții clasei a VIII-a care au obținut media 10 la Evaluarea Națională ar urma să primească un stimulent financiar în valoare de 2.000 de lei pentru fiecare beneficiar.
În același timp, absolvenții de liceu care au încheiat examenul național de Bacalaureat cu media 10 ar urma să beneficieze de câte 5.000 de lei fiecare.
Câți elevi au obținut media maximă în 2026
Datele prezentate în nota de fundamentare arată că, în 2026, un număr de 93 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat.
Dintre aceștia, 70 au înregistrat media maximă în sesiunea iunie-iulie 2026, un elev a obținut nota maximă în sesiunea specială, iar alți 22 de absolvenți au încheiat cu media 10 examenul de Bacalaureat german, organizat în sesiunea iunie-iulie 2026.
În ceea ce privește Evaluarea Națională, nota de fundamentare precizează că șapte absolvenți ai clasei a VIII-a au obținut media 10 la examenul susținut în 2026. Ministerul Educației a anunțat publicarea proiectului de act normativ pentru consultare publică și pentru consultarea preliminară interinstituțională.
„În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică următorul proiect: Hotărâre de Guvern privind aprobarea acordării de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2026 și la examenul național de bacalaureat, sesiunea specială și sesiunea iunie-iulie 2026”, transmite Ministerul Educației.
Fondurile vor fi asigurate din bugetul Ministerului Educației
Proiectul prevede că sumele necesare acordării stimulentelor financiare vor fi suportate din bugetul aprobat pentru anul 2026 al Ministerului Educației și Cercetării, de la titlul „Asistență socială”, capitolul „Învățământ”.
Conform notei de fundamentare, actul normativ nu generează un impact suplimentar asupra bugetului general consolidat, deoarece suma totală necesară, estimată la 479.000 de lei, se încadrează în fondurile deja aprobate pentru anul în curs.
Din totalul alocat, 14.000 de lei sunt destinați absolvenților clasei a VIII-a care au obținut media 10 la Evaluarea Națională, iar 465.000 de lei vor fi utilizați pentru plata stimulentelor acordate absolvenților de liceu cu media 10 la examenul național de Bacalaureat.
Ce prevede proiectul de hotărâre de Guvern
Textul proiectului stabilește atât cuantumul stimulentelor, cât și sursa de finanțare și procedura de aprobare a beneficiarilor.
„Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
- Art. 1. Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 2000 de lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obținut media 10 la evaluarea națională, sesiunea 2026.
- Art. 2. Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 5000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea specială și sesiunea iunie-iulie 2026.
- Art. 3. Sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 și 2 se alocă din bugetul aprobat pe anul 2026 Ministerului Educației și Cercetării, titlul 57. „Asistență socială”, cap. 65.01 „Învăţământ”.
- Art. 4. Lista beneficiarilor stimulentelor financiare prevăzute la art.1 și 2 și modalitatea de acordare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării”, se arată în hotărârea publicată de Guvernul României.
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