Evaluarea Națională 2026. Ministerul Educației a anunțat rezultatele finale. Numărul mediilor de 10 este cel mai mic din ultimii 13 ani

Evaluarea Națională 2026. Ministerul Educației și Cercetării a publicat miercuri, 8 iulie, rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026, după soluționarea contestațiilor. În urma reevaluării lucrărilor, 79,1% dintre elevii care au susținut toate probele examenului au obținut medii mai mari sau egale cu 5, procent ușor mai mare decât înainte de contestații, când promovabilitatea era de 79%.

După soluționarea contestațiilor, încă 124 de elevi au depășit pragul mediei 5. Chiar și așa, rezultatul final este cu 4,1 puncte procentuale sub cel din 2025, când 83,2% dintre candidați au obținut medii de cel puțin 5.

La Evaluarea Națională 2026 au fost depuse 14.176 de contestații, reprezentând 4,79% din totalul lucrărilor. Numărul este cel mai mic din ultimii șapte ani și înregistrează o scădere semnificativă față de 2025, când au fost depuse 19.101 contestații, echivalentul a 6,08% din totalul lucrărilor, potrivit informațiilor publicate de Edupedu.

Înainte de depunerea contestațiilor, elevii au solicitat vizualizarea a 48.471 de lucrări, dintre care:

26.889 la Limba și literatura română;

20.612 la Matematică;

970 la Limba și literatura maternă.

Cele mai multe contestații au fost depuse la Limba și literatura română, respectiv 8.981, comparativ cu 11.354 în 2025. La Matematică au fost înregistrate 4.888 de contestații, față de 7.392 anul trecut, iar la Limba și literatura maternă au fost depuse 307 contestații, în scădere de la 355 în 2025.

Reevaluarea lucrărilor a dus la modificarea notei în peste 90% dintre cazuri. Astfel, 8.696 de lucrări au primit note mai mari după recorectare, 4.265 de lucrări au avut notele diminuate, iar pentru 1.215 lucrări nota a rămas nemodificată, notează Edupedu.

La proba de Limba și literatura română, în cazul a 77,86% dintre lucrările reevaluate, diferența dintre nota inițială și cea obținută după contestație a fost de cel mult 0,5 puncte, în plus sau în minus. Pentru 417 lucrări nota nu a fost modificată.

La Matematică, pentru 95,85% dintre lucrările reevaluate, diferența dintre nota inițială și cea rezultată în urma contestației a fost de maximum 0,5 puncte. În cazul a 778 de lucrări nota a rămas aceeași.

La Limba și literatura maternă, pentru 77,52% dintre lucrările reevaluate diferența dintre nota inițială și cea finală a fost de cel mult 0,5 puncte, iar pentru 20 de lucrări nota nu s-a modificat.

Din cei 143.251 de candidați prezenți la toate probele examenului:

113.316 elevi, reprezentând 79,1%, au obținut medii mai mari sau egale cu 5;

29.935 de elevi, adică 20,9%, au încheiat examenul cu medii sub 5;

7 elevi au obținut media generală 10.

La proba de Limba și literatura română, 117.717 candidați (81,9%) au obținut note de cel puțin 5, iar 402 elevi au fost notați cu 10.

La Matematică, 106.537 de candidați (74,3%) au obținut note de minimum 5, iar 108 elevi au primit nota 10.

Numărul mediilor generale de 10 a rămas neschimbat după soluționarea contestațiilor. La nivel național sunt doar 7 absolvenți de gimnaziu cu media maximă, acesta fiind cel mai mic număr de medii de 10 înregistrat din 2013 până în prezent.

Dintre acestea, trei medii de 10 sunt în București, același număr ca înainte de contestații. Câte o singură medie de 10 a fost înregistrată în județele Iași, Gorj, Mureș și Prahova, conform Edupedu.

Evoluția numărului de medii de 10 la Evaluarea Națională în ultimii ani arată o scădere accentuată:

2013 – 856;

2014 – 225;

2015 – 456;

2016 – 253;

2017 – 497;

2018 – 345;

2019 – 459;

2020 – 892;

2021 – 120;

2022 – 221;

2023 – 429;

2024 – 74;

2025 – 85;

2026 – 7.

Pe 9 iulie 2026 va fi publicată ierarhia județeană și cea a municipiului București, realizată în funcție de media obținută la Evaluarea Națională.

În perioada 13-20 iulie, elevii vor completa fișele de opțiuni pentru admiterea la liceu, în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației.

Prima repartizare computerizată este programată pentru 22 iulie 2026, iar între 23 și 28 iulie candidații repartizați vor depune dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși.

A doua etapă de repartizare computerizată va începe pe 31 iulie 2026 și se adresează elevilor care nu au fost repartizați în prima etapă, celor care nu și-au depus dosarele de înscriere sau candidaților din seriile anterioare, cu vârsta de până la 18 ani.