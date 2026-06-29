Nota luată de eleva din Brașov care a meditat gratuit peste 1500 de elevi la Evaluarea Națională

Rebecca Elena Ailincăi, o elevă de 15 ani din Brașov, a reușit să obțină rezultate excepționale la Evaluarea Națională, în timp ce a oferit sprijin gratuit pentru peste 1500 de elevi din întreaga țară.

În urmă cu un an, Rebecca era în aceeași situație ca mulți alți elevi care se pregăteau pentru acest examen important. Astăzi, ea este elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” din Brașov și a devenit o sursă de inspirație pentru colegii săi, oferindu-le materiale de învățare, sfaturi și sesiuni de pregătire online gratuite.

În clasa a VIII-a, Rebecca a obținut nota 10 la matematică și a încheiat gimnaziul ca șefă de promoție, cu media generală 10, informeaza cancan.ro. Aceste performanțe au fost motivate și de dorința de a-i ajuta pe alți elevi să își atingă obiectivele școlare.

Proiectul Rebecca a început după propria experiență cu examenul și procesul de contestație. Pentru a veni în ajutorul celor care trec prin aceeași etapă, ea a început să publice online videoclipuri cu recomandări de studiu, explicații de exerciții și metode eficiente de învățare.

În fiecare seară, în timpul liber, Rebecca pregătea materiale, fișe de lucru și exerciții pe care le oferea gratuit. Pe lângă suportul educațional, ea a oferit și sprijin emoțional, încurajând elevii să își gestioneze stresul și să aibă încredere în forțele proprii.

Inițiativa sa a crescut rapid, iar comunitatea creată a ajuns să reunească peste 1.500 de elevi din toată țara. Astfel, pasiunea pentru educație și dorința de a ajuta au generat un impact semnificativ asupra generațiilor tinere.