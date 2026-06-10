Guvernul schimbă regulile pentru elevi. Mai puține ecrane, mai multe manuale. Unde se implementează noile măsuri

Suedia, una dintre cele mai digitalizate țări din lume, va interzice telefoanele mobile în școli începând cu noul an școlar. Decizia face parte dintr-o strategie mai amplă prin care autoritățile încearcă să reducă timpul petrecut în fața ecranelor și să readucă în prim-plan metodele tradiționale de învățare.

Guvernul de centru-dreapta din Suedia promovează încă din 2023 o politică educațională care urmărește creșterea timpului dedicat lecturii și reducerea utilizării dispozitivelor digitale, în special în cazul copiilor mici.

Joar Forsell, președintele Comisiei pentru Educație din Parlamentul suedez, a explicat că autoritățile au observat o scădere a capacității de citire și scriere în rândul elevilor, mai ales la vârste mici. Potrivit acestuia, guvernul consideră că manualele și metodele clasice de predare oferă rezultate mai bune pentru dezvoltarea copiilor, transmite Associated Press.

Măsura vine într-un context internațional mai larg. Tot mai multe state reevaluează rolul telefoanelor și al ecranelor în educație, după ani în care școlile au investit masiv în laptopuri, tablete și platforme digitale.

În regiunea nordică, Danemarca pregătește măsuri similare, iar Finlanda a introdus deja restricții privind utilizarea telefoanelor mobile în școli. Alte state, precum Spania sau Coreea de Sud, au adoptat reguli care limitează folosirea dispozitivelor electronice în timpul cursurilor sau reduc temele bazate exclusiv pe ecrane.

Una dintre principalele motive invocate de autoritățile suedeze este scăderea performanțelor la citire. Datele Programului Internațional pentru Evaluarea Elevilor (PISA) din 2022 au arătat că 24,3% dintre elevii suedezi de clasa a IX-a nu au atins nivelul minim de înțelegere a textului. Procentul este doar puțin mai bun decât media Uniunii Europene, de 26,2%.

În paralel cu interzicerea telefoanelor, guvernul suedez a alocat în acest an 555 de milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 59 de milioane de dolari, pentru achiziția de manuale școlare și ghiduri destinate profesorilor.

Magnus Haake, profesor asociat de științe cognitive la Universitatea Lund, consideră că utilizarea materialelor fizice activează mai multe mecanisme cognitive și senzoriale implicate în procesul de învățare.

Schimbările nu se limitează la școli. Agenția suedeză pentru sănătate publică le recomandă părinților să devină modele pentru copii și să stabilească acasă zone fără ecrane.

La liceul Malmö Borgarskola, telefoanele sunt deja interzise în timpul orelor. Elevii își lasă dispozitivele într-o cutie denumită neoficial „Hotelul pentru telefoane”, pe care o recuperează la finalul cursurilor.

Mai mulți elevi spun că lipsa telefonului îi ajută să se concentreze mai bine. Ei consideră că aplicațiile de social media și jocurile reprezintă o distragere constantă a atenției și că informațiile sunt reținute mai ușor atunci când sunt studiate din cărți.

Deși elevii primesc în continuare laptopuri, conducerea școlii încurajează utilizarea lor doar atunci când profesorii consideră că sunt necesare pentru activitatea didactică.

Decizia autorităților suedeze nu este susținută de întreaga industrie educațională și tehnologică.

Asociația Swedish Edtech Industry avertizează că aproximativ 90% dintre locurile de muncă ale viitorului vor necesita competențe digitale. Reprezentanții organizației susțin că reducerea excesivă a tehnologiei în educație ar putea contribui la apariția unui deficit de competențe, la scăderea inovației și chiar la creșterea șomajului în rândul tinerilor.

Există și specialiști care consideră că nu toate ecranele au efecte negative. Peter Carlsson, directorul companiei Imvi Labs, care dezvoltă soluții de realitate virtuală pentru antrenarea coordonării vizuale și cognitive, a explicat că anumite aplicații și programe pot fi esențiale pentru copiii cu dificultăți de învățare sau probleme de citire.

În ciuda acestor critici, autoritățile suedeze continuă procesul de reducere a dependenței de tehnologie în educație. Din vara anului trecut, copiii cu vârsta sub doi ani folosesc exclusiv materiale nedigitale, iar pentru grădinițe nu mai există obligația utilizării instrumentelor digitale. Un nou curriculum care va acorda prioritate învățării bazate pe cărți este programat să intre în vigoare în 2028.