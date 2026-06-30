Numărul absolvenților din România a scăzut în anul școlar 2024-2025. Absolvenții de liceu au fost cu 17% mai puțini decât în anul anterior

Populația școlară din sistemul național de educație a ajuns la 3.518,7 mii elevi și studenți în anul școlar/universitar 2025-2026, în creștere cu 33,1 mii persoane față de anul precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În schimb, numărul absolvenților din anul școlar/universitar 2024-2025 a scăzut cu 2,5%, până la 489,8 mii elevi și studenți.

Aproape jumătate din populația școlară din anul școlar/universitar 2025-2026 a fost reprezentată de elevii din învățământul primar și gimnazial, care au avut o pondere de 45,0% din total. Învățământul liceal a reprezentat 17,9% din totalul populației școlare, iar învățământul superior 16,5%. La polul opus, învățământul postliceal a avut cea mai redusă reprezentare, cu doar 2,2% din total.

Din totalul elevilor și studenților înscriși, 50,2% au fost de sex feminin, iar 73,6% au studiat în mediul urban, conform datelor înregistrate de Institutul Național de Statistică (INS).

Comparativ cu anul școlar/universitar precedent, cele mai importante creșteri ale populației școlare s-au înregistrat în învățământul liceal, unde numărul elevilor a crescut cu 29,9 mii persoane, și în învățământul superior, unde s-au adăugat 12,3 mii studenți și cursanți. În același timp, învățământul primar și gimnazial a pierdut 5,7 mii elevi, iar învățământul postliceal a înregistrat o diminuare de 3,4 mii elevi.

Majoritatea covârșitoare a populației școlare, respectiv 94,4%, a fost înscrisă în unități de învățământ publice. Cea mai ridicată pondere a elevilor înscriși în învățământul privat s-a înregistrat în cazul învățământului postliceal, unde 37,4% dintre elevi au urmat cursurile unor instituții private.

Gradul de cuprindere în învățământ a fost cel mai ridicat în grupa de vârstă 6-10 ani, unde a atins 85,0%, depășind nivelurile înregistrate în celelalte categorii de vârstă.

În anul universitar 2025-2026, în învățământul superior au fost înscriși 580,9 mii studenți, dintre care 55,4% au fost femei. Cele mai căutate domenii de studiu, conform clasificării ISCED-F, au fost afaceri, administrație și drept, care au atras 23,9% din totalul studenților, urmate de inginerie, prelucrare și construcții, cu o pondere de 19,9%.

În ceea ce privește structura instituțiilor de învățământ, cele mai multe unități au funcționat în învățământul primar și gimnazial, reprezentând 56,2% din total, urmate de învățământul liceal, cu 21,5%, și de învățământul antepreșcolar și preșcolar, cu 17,4%.

La nivel regional, cele mai mari efective ale populației școlare au fost înregistrate în regiunea Nord-Est, cu 588,5 mii persoane, și în regiunea București-Ilfov, cu 556,1 mii persoane.

Analiza distribuției populației școlare pe regiuni și niveluri educaționale arată că cea mai ridicată pondere a elevilor din învățământul primar și gimnazial s-a înregistrat în regiunea Sud-Muntenia, unde aceștia au reprezentat 52,3% din totalul populației școlare regionale. La polul opus, cele mai mici ponderi s-au consemnat în învățământul postliceal din regiunile Centru și București-Ilfov, cu 1,5%, respectiv 1,4%.

În învățământul superior, cea mai mare pondere a studenților raportată la totalul populației școlare regionale a fost înregistrată în regiunea București-Ilfov, unde aceasta a ajuns la 33,8%.

În anul școlar/universitar 2025-2026, personalul didactic din sistemul de educație a însumat 247,5 mii persoane. Raportul mediu dintre populația școlară și numărul cadrelor didactice a fost de 14 elevi și studenți pentru fiecare cadru didactic.

Personalul didactic feminin a continuat să fie majoritar în întregul sistem preuniversitar, reprezentând 83,3% din total. Ponderea femeilor a fost de 99,5% în învățământul antepreșcolar și preșcolar, de 82,5% în învățământul primar și gimnazial, de 73,2% în învățământul liceal, de 72,5% în învățământul postliceal și de 63,7% în învățământul profesional.

În anul școlar/universitar 2024-2025 au absolvit 489,8 mii elevi și studenți din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal și superior, inclusiv programele de masterat, doctorat, postuniversitare și postdoctorale. Femeile au reprezentat 52,2% din totalul absolvenților, respectiv 255,8 mii persoane. De asemenea, 84,0% dintre absolvenți au finalizat studiile în unități de învățământ situate în mediul urban.

La finalul anului școlar 2024-2025, în învățământul gimnazial au absolvit 172,7 mii elevi, cei mai mulți provenind din regiunea Nord-Est, care a concentrat 18,2% din total. Băieții au reprezentat 51,3% dintre absolvenții de gimnaziu, depășind ponderea fetelor cu 2,6 puncte procentuale. În mediul urban au absolvit 61,4% dintre elevii care au finalizat gimnaziul, în timp ce regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia au înregistrat cele mai mari ponderi ale absolvenților din mediul rural, cu 52,1%, respectiv 51,5%.

În învățământul liceal au absolvit 124,4 mii elevi, cu 17,0% mai puțini comparativ cu anul școlar precedent. Majoritatea acestora, respectiv 84,4%, au urmat cursurile de zi. Totodată, 52,4% dintre absolvenții de liceu au provenit din filiera teoretică, 38,0% din filiera tehnologică și 9,6% din filiera vocațională.

La examenul de bacalaureat s-au prezentat 111,8 mii absolvenți, dintre care 99,0 mii au făcut parte din promoția anului 2025, reprezentând 88,5% din totalul candidaților. Au promovat examenul 86,0 mii persoane, ceea ce corespunde unei rate de promovare de 76,9%. În cazul absolvenților din promoția 2025, au fost declarați admiși 80,7 mii candidați, reprezentând 81,6% din totalul acestora.

În învățământul profesional au absolvit 23,6 mii elevi, dintre care 97,5% au urmat cursurile unor instituții de învățământ publice. În învățământul postliceal au absolvit 33,2 mii elevi, iar 67,3% dintre aceștia au studiat în unități de învățământ publice.

În învățământul superior, numărul absolvenților cu diplomă a fost de 135,9 mii studenți, dintre care 59,3% au fost femei. Cei mai mulți absolvenți au provenit din domeniile afaceri, administrație și drept, care au reprezentat 26,2% din total, urmați de inginerie, prelucrare și construcții, cu 16,2%, și sănătate și asistență socială, cu 11,6%.

Rata abandonului școlar în anul școlar 2024-2025 a fost de 0,7% în învățământul liceal și profesional și de 0,9% atât în învățământul primar, cât și în cel gimnazial.

În anul 2023, conform datelor provizorii, finanțarea sistemului național de educație a provenit în proporție de 83,7% din fonduri publice, respectiv de la bugetul de stat și din bugetele locale. Restul resurselor financiare au fost asigurate din sursele proprii ale unităților de învățământ și din veniturile gospodăriilor.

Din totalul cheltuielilor realizate de instituțiile publice și private de învățământ, cheltuielile curente au reprezentat 94,9%, în timp ce cheltuielile de capital au avut o pondere de 5,1%.