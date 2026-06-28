Cine are asigurare de sănătate, fără să plătească CASS în 2026? Lista completă a românilor scutiți de contribuție

În 2026, accesul la asigurarea de sănătate fără plata CASS rămâne un subiect esențial pentru milioane de români. De la copii și studenți până la pensionari, legislația stabilește reguli clare, dar și schimbări importante. Iată cine este protejat și cine mai trebuie să contribuie în continuare acum.

Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), există în continuare mai multe categorii de persoane care își păstrează calitatea de asigurat în sistemul de sănătate fără a fi nevoite să plătească direct contribuția la asigurările sociale de sănătate. În această categorie sunt incluși copiii cu vârsta de până la 18 ani, precum și tinerii cu vârste între 18 și 26 de ani, cu condiția să urmeze o formă de învățământ și să nu realizeze venituri. Aici intră elevii, ucenicii și studenții, inclusiv studenții-doctoranzi. De asemenea, aceeași prevedere se aplică și tinerilor proveniți din sistemul de protecție specială a copilului, până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Tot fără plata contribuției beneficiază de asigurare femeile însărcinate și lăuzele, persoanele încadrate în grad de handicap, precum și pensionarii care au venituri lunare de până la 3.000 de lei. În aceeași categorie se află și pacienții oncologici incluși în programele naționale de sănătate care nu obțin venituri.

Lista este completată de alte situații prevăzute de lege, cum ar fi persoanele aflate în detenție sau în arest preventiv, victimele traficului de persoane pe perioada stabilită prin reglementările în vigoare, voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare în baza unui contract de voluntariat, precum și donatorii de celule stem hematopoietice, care beneficiază de această facilitate pentru o perioadă de 10 ani de la momentul donării.

Potrivit prevederilor introduse prin Legea nr. 141/2025, regimul fiscal aplicabil contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) a fost modificat pentru mai multe categorii de persoane care, până în vara anului 2025, beneficiau de acces la servicii medicale fără plata acestei contribuții. În noul cadru legislativ, pensionarii care au venituri ce depășesc pragul de 3.000 de lei datorează CASS pentru partea de venit care depășește acest nivel. Măsura se aplică veniturilor realizate în perioada 1 august 2025 – 31 decembrie 2027.

Contribuția este reținută la sursă în cazul beneficiarilor unor legi speciale, al persoanelor care primesc indemnizație de șomaj, al celor care beneficiază de venitul minim de incluziune, precum și al persoanelor aflate în concediu pentru creșterea copilului sau în concediu de acomodare. În aceste situații, calitatea de asigurat se menține în mod automat, fără a fi necesare demersuri suplimentare din partea beneficiarilor, contribuția fiind gestionată direct de plătitorul venitului.

O modificare importantă adusă de această legislație este eliminarea statutului de coasigurat. Până la 1 septembrie 2025, soțul, soția sau părinții fără venituri puteau beneficia de asigurare de sănătate prin intermediul unei persoane asigurate din familie. În prezent, acest drept nu mai este valabil, iar persoanele aflate în această situație nu mai sunt acoperite automat de sistem doar pe baza calității de asigurat a unui membru al familiei.

În contextul modificărilor aduse sistemului de asigurări sociale de sănătate, verificarea statutului de asigurat a devenit un demers tot mai important, în special pentru persoanele care, până în vara anului 2025, beneficiau de asigurare în calitate de coasigurați sau pentru cele care nu realizează venituri. Schimbările legislative au determinat o atenție sporită asupra modului în care este confirmat dreptul la servicii medicale în sistemul public.

Începând cu 1 martie 2025, verificarea calității de asigurat se realizează exclusiv online, prin intermediul platformei puse la dispoziție de CNAS. Persoanele interesate pot accesa secțiunea dedicată din Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), unde pot afla în timp real dacă figurează în evidențele sistemului public de sănătate cu statut activ de asigurat. Pentru efectuarea verificării este necesară introducerea codului numeric personal, împreună cu un cod de validare afișat pe platformă.