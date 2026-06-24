CNAS prelungește procedura specială de validare a serviciilor medicale acordate offline

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a decis prelungirea procedurii speciale de validare a serviciilor medicale acordate offline în întreaga țară. Măsura a fost luată din cauza disfuncționalităților Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a emis Ordinul nr. 982 din 2 iunie 2026, prin care aprobă procedura de transmitere și validare în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) a serviciilor medicale acordate offline în perioada în care au fost înregistrate disfuncționalități ale sistemului informatic.

Potrivit documentului, măsura vizează activitatea desfășurată de furnizorii de servicii medicale în intervalul 1 mai–31 mai și are ca scop asigurarea decontării serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale acordate sau eliberate în această perioadă. CNAS precizează că aceste servicii vor putea fi transmise ulterior în PIAS pentru validare și decontare, până la termenul de raportare aferent lunii mai 2026.

Ordinul se aplică atât serviciilor finanțate în baza Contractului-cadru din sistemul de asigurări sociale de sănătate, cât și celor acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative. Astfel, furnizorii vor putea raporta în sistem activitățile desfășurate offline, în vederea decontării acestora conform prevederilor legale în vigoare.

De asemenea, pentru perioada 1 mai–31 mai, CNAS a decis suspendarea regulii de validare potrivit căreia un serviciu medical nu poate fi decontat dacă nu a fost semnat cu cardul de sănătate. Instituția arată că această măsură este necesară din cauza problemelor de funcționare ale PIAS, care au împiedicat utilizarea normală a sistemului.

În ceea ce privește activitatea desfășurată după data de 1 iunie 2026, CNAS anunță că va emite un ordin separat referitor la aplicarea regulii privind semnarea serviciilor cu cardul de sănătate, după revenirea tuturor componentelor PIAS la parametri normali de funcționare.