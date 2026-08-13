Lovitură pentru spitalele de stat. Clinicile private și străinii se bat pe medici cu salarii de până la 10.000 de euro

Peste 8.200 de locuri de muncă au fost publicate de angajatorii din medicina privată din România de la începutul anului și până în prezent, potrivit datelor eJobs. Volumul ofertelor este cu 15% mai redus față de perioada similară din 2025, însă medicii și asistenții medicali continuă să fie printre specialiștii căutați de angajatori. Un asistent medical din sistemul privat câștigă în medie 6.000 de lei net pe lună, în timp ce salariul mediu pentru un medic ajunge la 12.000 de lei net.

Locurile de muncă din medicina privată publicate de la începutul anului au vizat atât personalul cu pregătire medicală, cât și angajații necesari pentru activitățile administrative și auxiliare ale clinicilor. În total, angajatorii din sector au scos pe piață peste 8.200 de posturi pentru medici, asistenți medicali și alte categorii de personal.

Comparativ cu intervalul corespunzător din 2025, numărul ofertelor a scăzut cu 15%. În clasamentul domeniilor cu cei mai activi angajatori, sectorul medical ocupă în prezent poziția a 12-a.

Situația se schimbă atunci când sunt analizate recrutările făcute de companiile din afara României. În clasamentul angajatorilor din străinătate, domeniul medical urcă până pe locul al cincilea, în condițiile în care specialiștii români din sănătate se află de mai mulți ani în atenția sistemelor medicale din alte state.

„Sigur că în cifre absolute numărul de poziții disponibile pentru România sunt mult mai mari decât cele pentru străinătate, însă este interesantă această tendință a recrutărilor din afară și a categoriilor de candidați care pot cu lejeritate să plece la muncă în altă țară. Cu alte cuvinte, pentru un medic, un asistent medical sau un infirmier, oportunitățile de angajare în afară sunt reale și, în cele mai multe cazuri, și rapide, ceea ce desigur că reprezintă un risc în plus pentru criza cu care se confruntă sistemul public în momentul de față”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.

Cererea actuală de personal arată că recrutările din medicina privată acoperă numeroase specializări, de la asistență medicală generală până la domenii medicale care necesită pregătire de specialitate. Cele mai multe posturi disponibile în prezent pe eJobs.ro pentru candidații cu pregătire medicală sunt destinate asistenților medicali generaliști și asistenților medicali pentru fizioterapie.

Clinicile recrutează, de asemenea, medici dermatologi, cardiologi și diabetologi, dar și medici de familie și specialiști în medicină internă.

Oferta de locuri de muncă include și sectorul stomatologic. Angajatorii caută atât medici stomatologi, cât și tehnicieni dentari.

„Acestea sunt doar joburile care se adresează candidaților cu pregătire medicală, însă, separat, pentru același domeniu, mai sunt scoase în piață și poziții din departamente auxiliare ale clinicilor medicale, precum recepționer, reprezentant de vânzări ori contabil”, detaliază Bogdan Badea.

Recrutările externe oferă o alternativă pentru specialiștii români, iar profilurile profesionale solicitate sunt în mare parte similare celor căutate de clinicile din țară. Asistenții medicali se numără printre candidații vizați cel mai frecvent de angajatorii din străinătate.

Ofertele externe se adresează și medicilor specializați în diabet și nutriție, cardiologilor, medicilor de familie și celor specializați în medicină internă.

Cele mai multe oportunități de angajare pentru personalul medical român provin din Germania, Irlanda, Franța, Belgia și Italia.

Nivelurile salariale din medicina privată diferă considerabil în funcție de profesie, iar decalajele devin și mai mari atunci când ofertele din România sunt comparate cu cele din străinătate. Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, un asistent medical care lucrează în sistemul privat din România are un salariu mediu net de 6.000 de lei pe lună.

În cazul medicilor, media salarială netă la nivel național ajunge la 12.000 de lei lunar.

Angajatorii din străinătate propun venituri considerabil mai ridicate. Salariul unui asistent medical pornește de la 2.500 de euro pe lună, în timp ce un medic specialist poate începe de la 5.000 de euro lunar.

Pentru anumite specializări, remunerațiile oferite medicilor pot depăși pragul de 10.000 de euro pe lună. Valoarea finală depinde de specializare, numărul de ore lucrate și forma de colaborare, iar printre domeniile pentru care sunt menționate astfel de venituri se numără chirurgia, ATI și cardiologia.

Interesul candidaților pentru locurile de muncă din domeniul medical rămâne limitat în raport cu volumul total al aplicărilor înregistrate pe piața muncii. Din cele peste 8,3 milioane de aplicări contabilizate de la începutul anului, aproximativ 500.000 au fost trimise pentru posturile din sectorul medical.

Ofertele din străinătate au atras un număr mult mai mic de candidaturi în termeni absoluți. Posturile publicate de angajatorii din afara României au înregistrat aproximativ 1.200 de aplicări de la începutul anului și până în prezent.

Datele arată astfel că, deși există oportunități externe pentru personalul medical, cea mai mare parte a interesului candidaților continuă să fie orientată către posturile disponibile pe piața internă.

Capacitatea clinicilor private și a angajatorilor străini de a recruta personal medical pune o presiune suplimentară asupra sistemului public, într-un moment în care spitalele se confruntă cu deficit de personal. Situația a determinat Guvernul să aprobe un memorandum prin care sunt deblocate peste 6.800 de posturi destinate medicilor și asistenților medicali.

Angajările în sistemul public nu pot începe însă imediat după deblocarea posturilor. Procedurile trebuie să respecte mai multe etape și un calendar stabilit, ceea ce prelungește perioada până la ocuparea efectivă a locurilor disponibile.