Schimbare neobișnuită într-un mare aeroport. Ce veți găsi în băle terminalului
SURSA FOTO: Dreamstime - Tânăr folosind telefonul mobil în aeroport
Aeroportul Internațional Dallas-Fort Worth (DFW) urmează să instaleze stații de spălat picioarele în băile existente din Terminalul D, potrivit informațiilor din documentele depuse la Departamentul de Licențiere și Reglementări din Texas.
Apare ceva neașteptat în băile unui mare aeroport american
Investiția este finanțată privat, iar costul estimat se ridică la aproximativ 300.000 de dolari. Lucrările urmăresc, potrivit documentelor, să reducă acumularea apei pe podelele toaletelor și să protejeze blaturile chiuvetelor afectate de folosirea acestora pentru spălarea picioarelor. Detaliile proiectului prevăd modificări ale toaletelor existente de la nivelul holului din Terminalul D.
„Proiectul constă în adăugarea de stații de abluțiune (spălare rituală pe corp sau pe o parte a lui) la toaletele existente la nivelul holului din Terminalul D, a unei stații de abluțiune pentru bărbați în toaleta existentă pentru bărbați și a unei stații de abluțiune pentru femei în toaleta existentă pentru femei”, se arată în documentele proiectului.
Astfel, vor fi amenajate spații distincte pentru bărbați și femei, prin adaptarea unor toalete deja existente. Stațiile sunt destinate abluțiunii Wudu, un ritual de purificare practicat înaintea rugăciunii în islam.
Proiectul urmărește gestionarea apei în băi
Potrivit documentelor, una dintre principalele motivații pentru aceste modificări este prevenirea acumulării apei pe podelele standard ale toaletelor. Spălarea picioarelor la chiuvetele obișnuite poate duce la scurgerea apei pe podea și la deteriorarea suprafețelor din jurul chiuvetei.
Noile instalații sunt concepute pentru a oferi un spațiu adaptat acestui tip de utilizare și pentru a limita aceste probleme. Documentele estimează valoarea lucrărilor la aproximativ 300.000 de dolari, iar finanțarea va fi asigurată din surse private.
Stații similare, amplasate la nivel mai jos, precum și spații interconfesionale se regăsesc deja în alte aeroporturi internaționale importante din Statele Unite. Printre exemplele menționate se află Aeroportul Internațional Chicago O’Hare, unde astfel de facilități sunt disponibile pentru pasageri.
Planul a generat reacții diferite pe rețelele de socializare
Aeroporturile cu un volum ridicat de călători internaționali au introdus în unele cazuri spații dedicate pentru abluțiune și pentru rugăciune. Aceste facilități sunt utilizate în special de pasagerii musulmani care respectă practicile religioase asociate rugăciunii.
Planul de la Dallas-Fort Worth a generat reacții diferite pe rețelele de socializare, inclusiv din partea unor conservatori. În timp ce unii utilizatori au criticat public proiectul, alții au susținut că acesta trebuie analizat prin prisma funcționalității și a condițiilor de utilizare a toaletelor aeroportului.
Activistul conservator Ryan Fournier a susținut că proiectul nu trebuie interpretat ca o măsură de promovare a unei anumite ideologii. „Oamenii sunt în panică din cauza stațiilor de spălare a picioarelor de la DFW, dar haideți să analizăm faptele concrete înainte de a trage concluzii pripite. Nu este vorba despre promovarea unei ideologii – este vorba despre managementul aeroportuar de bază”, a scris activistul conservator Ryan Fournier pe rețelele de socializare.
Argumentele invocate pentru noile instalații
Fournier a indicat problemele legate de apă și de siguranța podelelor drept unul dintre motivele pentru care astfel de instalații pot fi folosite în aeroporturi. „Siguranță și instalații sanitare: Oamenii care își spală picioarele în chiuvetele standard din baie creează podele alunecoase și îmbibate cu apă și sparg blaturile. Chiuvetele wudu joase mențin toaletele uscate și sigure pentru toată lumea”, a continuat el. În aceeași intervenție, acesta a făcut referire la existența unor astfel de facilități în alte aeroporturi din Statele Unite.
„DFW este unul dintre cele mai aglomerate noduri de călătorie de pe planetă. Aeroporturile majore din SUA, precum Chicago O’Hare și Indianapolis, au astfel de camere, precum și săli interconfesionale, de ani de zile pentru a gestiona traficul internațional în mod eficient”, a adăugat Fournier.
Scopul proiectului; drept unul legat de întreținerea și siguranța spațiilor sanitare
În documentele referitoare la proiect este menționat faptul că lucrările vizează prevenirea acumulării apei pe podelele toaletelor și protejarea blaturilor de chiuvetă. Modificările vor fi realizate în spațiile sanitare deja existente, fără ca proiectul prezentat să indice construirea unor noi toalete în Terminalul D. Potrivit informațiilor disponibile, finalizarea instalațiilor este estimată până la sfârșitul anului.
Fournier a descris scopul proiectului drept unul legat de întreținerea și siguranța spațiilor sanitare. „doar menținerea curățeniei băilor și prevenirea alunecării oamenilor pe plăcile ude. Pur și simplu.”
Declarația sa a fost făcută în contextul reacțiilor apărute după publicarea informațiilor despre proiect. Dezbaterea online s-a concentrat atât pe caracterul religios al facilităților, cât și pe argumentele legate de igienă, siguranță și utilizarea infrastructurii aeroportuare.
Departamentul de Licențiere și Reglementare din Texas, biroul guvernatorului Greg Abbott și Aeroportul Internațional Dallas-Fort Worth au fost contactați de Fox News Digital pentru a oferi comentarii cu privire la proiect și la lucrările planificate.
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