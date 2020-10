„În acest oraș pe care a trebuit să-l părăsim în lacrimi în timpul Primului Război Mondial, este încă posibil să dai peste urme ale rezistenței Otomane. Așa că Ierusalim este orașul nostru, un oraș de la noi”, le-a spus Erdogan parlamentarilor turci în timpul unui discurs politic în Ankara. „Prima noastră qibla (direcția de rugăciune în islam) al-Aqsa și Cupola Stâncii în Ierusalim sunt moscheile simbolice ale credinței noastre. În plus, acest oraș este casa locurilor sfinte ale Creștinismului și Iudaismului”, a mai spus Erdogan, după cum transmite Times of Israel.

Imperiul Otoman a stăpânit Ierusalimul din 1516 până în 1917. Turcia modernă, statul successor, a subliniat de multă vreme conexiunea sa durabilă cu orașul sfânt, condamnând în mod regulat presupusele eforturi ale Israelului de a-l „iudeiza” și recunoașterea de către administrația SUA în decembrie 2017 ca fiind capitala Israelului.

Ierusalimul a fost capitala Israelului de când statul a fost fondat, iar evreii au o istorie de mii de ani în oraș, susținută de ample descoperiri arheologice.

President @RTErdogan: “We consider it an honour on behalf of our country and nation to express the rights of the oppressed Palestinian people on every platform, with whom we have lived for centuries.” pic.twitter.com/yCcfrrc5RY

— Turkish Presidency (@trpresidency) October 1, 2020