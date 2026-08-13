Cine poate rămâne fără pensia de 1.281 de lei în 2026. Condiția obligatorie pe care mulți o ignoră

Pensia completată prin indemnizația socială până la nivelul de 1.281 de lei nu este acordată automat tuturor persoanelor care ating vârsta de pensionare. În 2026, acest sprijin se acordă pensionarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Una dintre cerințele esențiale pentru obținerea unei pensii pentru limită de vârstă este realizarea stagiului minim de cotizare contributiv de 15 ani.

Pensia pentru limită de vârstă nu este stabilită exclusiv în funcție de împlinirea vârstei standard de pensionare, întrucât legislația prevede și îndeplinirea condiției referitoare la stagiul minim de cotizare contributiv.

Concret, simplul fapt că o persoană ajunge la vârsta standard de pensionare nu înseamnă că dobândește automat dreptul la pensie pentru limită de vârstă. Pentru această categorie de pensie, stagiul minim de cotizare contributiv prevăzut de lege este de 15 ani.

În 2026, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari este de 1.281 de lei. Această sumă funcționează ca o completare a veniturilor pentru pensionarii eligibili ale căror venituri din pensii se situează sub nivelul stabilit pentru indemnizația socială.

Mecanismul presupune mai întâi stabilirea dreptului la pensie și calcularea cuantumului acesteia în raport cu contribuțiile și stagiul realizat de persoana respectivă. Ulterior, dacă veniturile din pensii luate în calcul sunt mai mici decât nivelul indemnizației sociale, statul acoperă diferența până la 1.281 de lei.

Astfel, dacă unui pensionar îi este stabilită o pensie de 1.000 de lei și sunt îndeplinite condițiile pentru indemnizația socială, acesta poate beneficia de o completare de 281 de lei. Venitul rezultat ajunge astfel la nivelul de 1.281 de lei lunar.

Situația este diferită în cazul unui pensionar care încasează 1.350 de lei. Pentru că această valoare este mai mare decât nivelul de 1.281 de lei al indemnizației sociale, nu există o diferență care să fie acoperită prin acest mecanism.

Stagiul de cotizare este esențial pentru stabilirea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, astfel că împlinirea vârstei standard nu poate înlocui anii de contribuție ceruți de legislația sistemului public de pensii.

Persoanele care au acumulat, de exemplu, numai 10, 11 sau 12 ani de cotizare contributivă nu ating pragul minim de 15 ani necesar pentru deschiderea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, în condițiile generale prevăzute de lege.

În consecință, indemnizația socială nu trebuie confundată cu o pensie distinctă de 1.281 de lei acordată automat oricărei persoane care ajunge la vârsta standard de pensionare. Ea reprezintă un sprijin care completează veniturile din pensii ale beneficiarilor eligibili până la nivelul stabilit de stat.