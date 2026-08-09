Pensie de invaliditate 2026. Cine este obligat să meargă la control medical și cine scapă definitiv de revizuire

Persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate trebuie, în cele mai multe cazuri, să se prezinte periodic la revizuirea medicală pentru a se verifica dacă starea lor de sănătate s-a modificat. Legea nr. 360/2023 stabilește atât intervalul la care se efectuează aceste controale, cât și situațiile în care beneficiarii nu mai au această obligație.

După acordarea pensiei de invaliditate, beneficiarii nu rămân automat în această situație până la împlinirea vârstei de pensionare.

Legea prevede că pensionarii de invaliditate sunt supuși periodic unei revizuiri medicale, iar frecvența acestor controale este stabilită de medicul expert al asigurărilor sociale, în funcție de afecțiunea fiecărei persoane.

„După acordarea pensiei, pensionarii de invaliditate sunt supuși periodic revizuirii medicale. Intervalul la care se efectuează această revizuire este stabilit de medicul expert al asigurări sociale în funcție de afecțiunea fiecărei persoane și poate fi cuprinsă între un an și trei ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare.”

Potrivit explicațiilor prezentate în emisiunea „Pensia Ta”, revizuirea medicală are rolul de a verifica evoluția stării de sănătate și nu reprezintă o sancțiune pentru beneficiar.

În urma controlului, medicul expert stabilește dacă starea medicală s-a menținut, s-a agravat sau s-a ameliorat.

„Revizuirea medicală nu reprezintă o sancțiune și nici nu presupune că pensia va fi încetată automat. Scopul acesteia este de a verifica dacă starea de sănătate s a menținut, s a ameliorat sau, dimpotrivă, s a agravat, astfel încât drepturile acordate să corespunde situației medicale a beneficiarului.”

După fiecare revizuire, medicul expert emite o nouă decizie privind capacitatea de muncă.

În funcție de concluziile evaluării, gradul de invaliditate poate fi menținut, modificat sau, dacă persoana și-a redobândit capacitatea de muncă, dreptul la pensia de invaliditate poate înceta.

„După fiecare revizuire medicală, medicul expert emite o nouă decizie asupra capacității de muncă și poate menține același grad de invaliditate dacă starea de sănătate nu s a modificat sau dacă afecțiunea s a agravat sau, dimpotrivă, s a ameliorat, persoana poate fi încadrată într un alt grad de invaliditate. Există și situații în care se constată redobândirea capacității de muncă, caz în care dreptul la pensia de invaliditate încetează potrivit dispozițiilor legale.”

Legea stabilește și câteva excepții de la obligația prezentării periodice la controlul medical.

Astfel, persoanele cu afecțiuni ireversibile nu mai sunt chemate la revizuire. De asemenea, obligația încetează pentru cei care au împlinit vârsta standard de pensionare și pentru persoanele aflate cu cel mult cinci ani înainte de această vârstă, dacă au realizat stagiul complet de cotizare contributivă.

„Nu toate persoanele beneficiare ale unei pensii de invaliditate sunt obligate să se prezinte periodic la revizuirea medicală. Legea stabilește că această obligație încetează în cazul persoanelor cu afecțiuni ireversibile, al celor care au împlinit vârsta standarde pensionale și al persoanelor aflate cu celinci ani înainte de împlinirea acestei vârste, cu condiția să fi realizat stagiul complet de cotizare contributivă.”

La împlinirea condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă, transformarea pensiei de invaliditate se face automat, fără ca beneficiarul să depună o nouă cerere.

Casa Teritorială de Pensii stabilește varianta cea mai avantajoasă pentru beneficiar și valorifică inclusiv perioadele de stagiu de cotizare realizate în timpul pensionării de invaliditate.