Cum se folosește corect ața dentară? Greșelile care pot răni gingiile

Mulți oameni cred că folosesc corect ața dentară, însă câteva greșeli aparent banale pot răni gingiile și pot reduce eficiența curățării. Un medic stomatolog ne explică pas cu pas tehnica recomandată, cât de des trebuie utilizată ața dentară și ce obiceiuri ar trebui evitate pentru a preveni cariile și bolile gingivale.

Cum se folosește corect ața dentară? Periajul dentar curăță suprafețele vizibile ale dinților, însă nu poate ajunge eficient în toate spațiile dintre aceștia. În aceste zone se pot acumula placă bacteriană și resturi alimentare, ceea ce favorizează apariția cariilor și inflamarea gingiilor. De aceea, ața dentară completează periajul, curățând suprafețele greu accesibile periuței. Pentru a fi eficientă, aceasta trebuie utilizată corect, fără mișcări bruște și fără a exercita o presiune excesivă asupra gingiilor.

Dr. Daniela Ciobanu, medic stomatolog în cadrul Clinicii Dentare Bragadiru, explică de ce este importantă folosirea aței dentare, care sunt pașii corecți pentru utilizarea acesteia și ce greșeli fac cel mai des persoanele care își îngrijesc dinții acasă.

Placa bacteriană se formează și între dinți, într-o zonă în care periuța obișnuită pătrunde cu dificultate. Curățarea spațiilor interdentare contribuie la îndepărtarea plăcii bacteriene și a resturilor alimentare, reducând riscul apariției cariilor interdentare și al afecțiunilor gingivale.

„Ața dentară nu este un produs destinat doar îndepărtării alimentelor rămase între dinți. Rolul ei principal este să îndepărteze placa bacteriană de pe suprafețele pe care periuța nu le poate curăța eficient”, explică dr. Daniela Ciobanu.

Specialistul subliniază că folosirea regulată a aței dentare este deosebit de importantă în zonele în care dinții sunt foarte apropiați, iar periuțele interdentare nu pot fi introduse cu ușurință.

Pentru o curățare eficientă, este recomandat să se folosească o bucată de ață dentară cu o lungime de aproximativ 30-45 de centimetri. Cea mai mare parte se înfășoară în jurul degetelor mijlocii, iar între mâini se păstrează o porțiune de câțiva centimetri, bine întinsă, care va fi utilizată pentru curățare.

Ața trebuie introdusă între dinți printr-o mișcare blândă, înainte și înapoi, fără a fi împinsă brusc spre gingie, deoarece aceasta poate fi rănită.

„Una dintre cele mai frecvente greșeli este introducerea brutală a aței dentare între dinți. Aceasta poate lovi papila gingivală și poate provoca durere sau sângerare. Mișcarea trebuie să fie lentă și controlată”, precizează medicul.

După ce ajunge la baza spațiului interdentar, ața trebuie curbată în jurul unuia dintre dinți, astfel încât să formeze litera C. Este important ca aceasta să rămână în contact cu suprafața dintelui și să nu fie mișcată doar prin mijlocul spațiului dintre dinți.

Curățarea se realizează prin deplasarea ușoară a aței în sus și în jos, de câteva ori, inclusiv puțin sub marginea gingiei. Mișcarea trebuie să fie delicată și să urmeze forma dintelui. Ulterior, ața se curbează în jurul dintelui vecin, iar procedura se repetă.

Pe măsură ce se avansează de la un spațiu interdentar la altul, este recomandat ca ața să fie desfășurată de pe un deget și înfășurată pe celălalt, pentru a folosi de fiecare dată o porțiune curată. De asemenea, nu trebuie omisă curățarea părții din spate a ultimilor molari.

În ceea ce privește frecvența utilizării, curățarea dintre dinți este recomandată zilnic, cu ajutorul aței dentare sau al unui alt dispozitiv interdentar potrivit. Pentru majoritatea pacienților, o utilizare corectă o dată pe zi este suficientă, iar momentul ales este mai puțin important decât consecvența.

„Este mai util ca pacientul să folosească ața dentară corect o dată pe zi decât să o folosească rapid și agresiv după fiecare masă. Tehnica și regularitatea contează foarte mult”, spune dr. Daniela Ciobanu.

Ața dentară poate fi utilizată atât înainte, cât și după periaj. Unele recomandări susțin folosirea ei înainte de spălarea dinților, deoarece desprinde placa bacteriană și resturile alimentare dintre dinți, iar periajul le poate îndepărta ulterior. Cel mai important este însă ca igiena interdentară să facă parte din rutina zilnică și să nu fie realizată în grabă.

O rutină practică presupune folosirea aței dentare, urmată de periajul dinților timp de aproximativ două minute, iar la final eliminarea surplusului de pastă de dinți, fără clătire abundentă imediat după periaj.

O ușoară sângerare a gingiilor poate apărea la început, mai ales dacă ața dentară nu a fost utilizată până atunci sau dacă gingiile sunt inflamate. Acest lucru nu înseamnă automat că trebuie întreruptă curățarea interdentară.

În schimb, sângerarea repetată, durerea, umflarea gingiilor sau respirația neplăcută pot indica existența unei inflamații gingivale și necesită evaluarea de către medicul stomatolog.

„Gingia sănătoasă nu ar trebui să sângereze constant la o atingere delicată. Dacă sângerarea continuă, trebuie verificat dacă tehnica este corectă și dacă există gingivită, tartru sau o altă problemă locală”, explică dr. Daniela Ciobanu.

Specialiștii recomandă să nu se insiste agresiv asupra unei zone dureroase și să nu se forțeze introducerea aței sub gingie, deoarece acest lucru poate provoca leziuni și agrava disconfortul.

Una dintre cele mai întâlnite greșeli este împingerea bruscă a aței spre gingie. O astfel de mișcare poate provoca mici leziuni și poate accentua sângerarea gingiilor.

O altă eroare frecventă este curățarea exclusivă a mijlocului spațiului interdentar. Pentru o igienizare eficientă, ața trebuie să atingă separat suprafața fiecărui dinte. Simpla introducere și scoatere a acesteia nu este suficientă pentru îndepărtarea plăcii bacteriene.

De asemenea, folosirea aceleiași porțiuni de ață pentru întreaga cavitate bucală nu este recomandată, deoarece o secțiune curată reduce transferul resturilor alimentare și al plăcii bacteriene de la un spațiu interdentar la altul.

Mulți oameni utilizează ața dentară doar atunci când rămâne mâncare între dinți. Totuși, placa bacteriană poate fi prezentă chiar și în lipsa resturilor alimentare vizibile, motiv pentru care curățarea interdentară trebuie făcută zilnic.

O altă greșeală este renunțarea la folosirea aței dentare din cauza sângerării gingiilor. Dacă tehnica este una blândă, curățarea trebuie continuată. În schimb, sângerarea persistentă impune un control la medicul stomatolog.

Pe piață există mai multe tipuri de ață dentară, printre care ața cerată, necerată, banda dentară și dispozitivele cu ață montată pe suport. Alegerea variantei potrivite depinde de spațiul dintre dinți, de existența lucrărilor dentare și de cât de ușor poate fi utilizată.

Ața cerată poate aluneca mai ușor în spațiile înguste, în timp ce banda dentară, fiind mai lată, poate fi mai confortabilă pentru anumite persoane. În cazul aparatelor ortodontice, al punților sau al implanturilor, pot fi necesare produse speciale, precum superfloss, dispozitive de ghidare, periuțe interdentare sau irigatoare orale.

„Nu orice metodă se potrivește fiecărui pacient. Pentru spațiile mai largi, periuța interdentară poate fi mai eficientă decât ața, iar în jurul lucrărilor protetice este nevoie de o tehnică adaptată”, arată medicul stomatolog.

Irigatoarele orale și periuțele interdentare pot reprezenta alternative potrivite pentru persoanele care folosesc cu dificultate ața dentară tradițională. Totuși, alegerea celei mai bune metode trebuie făcută în funcție de anatomia spațiilor interdentare și de recomandarea medicului stomatolog.

Copiii pot folosi ața dentară, în special după ce doi dinți vecini ajung să se atingă. În general, cei mici nu au încă dexteritatea necesară pentru a utiliza singuri ața dentară în mod corect, motiv pentru care au nevoie de ajutorul unui adult.

În cazul copiilor, pot fi utile suporturile cu ață preîntinsă, cu condiția ca acestea să fie folosite cu blândețe și să permită curățarea eficientă a tuturor suprafețelor interdentare.