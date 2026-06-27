NU face așa ceva vara! Îți vei distruge dinții. Cum se îngrijesc dinții permanenți/de lapte în sezonul cald

Poate părea surprinzător, dar vara este unul dintre cele mai periculoase anotimpuri pentru sănătatea dinților. Înghețata, băuturile reci și accidentele din vacanță cresc semnificativ riscul de carii, fisuri și traumatisme dentare. Ce măsuri trebuie luate pentru a proteja atât dinții permanenți, cât și pe cei de lapte?

Cum se îngrijesc dinții în sezonul cald? Vara vine cu schimbări importante de dietă, temperaturi și rutină zilnică, iar medicii stomatologi avertizează că această perioadă se transformă într-un adevărat „sezon de vârf” pentru urgențele dentare. Zahărul din înghețată, acizii din limonade și accidentele petrecute la piscină sau în parcuri pot afecta serios sănătatea orală, smalțul fiind supus unor atacuri constante.

Există câteva reguli esențiale valabile la orice vârstă. Hidratarea joacă un rol crucial în protejarea dinților, deoarece temperaturile ridicate favorizează deshidratarea și reduc fluxul de salivă. Saliva reprezintă principalul sistem natural de apărare al cavității orale, neutralizând acizii și eliminând resturile alimentare. În lipsa acesteia, bacteriile se dezvoltă mai ușor și atacă dinții. Din acest motiv, consumul constant de apă plată este recomandat pe tot parcursul zilei.

O altă regulă importantă este cea a celor 30 de minute. După consumul de fructe, în special citrice, pepene sau fructe de pădure, precum și după băuturi acide, cum este limonada, smalțul devine temporar mai poros și mai vulnerabil. Periajul imediat după consum poate zgâria această suprafață sensibilizată. Medicii recomandă clătirea gurii cu apă simplă și așteptarea a cel puțin 30 de minute înainte de spălarea dinților.

În cazul adulților, dinții permanenți sunt mai rezistenți, însă de multe ori prezintă deja un „istoric” format din plombe vechi, fisuri minore sau retracții gingivale. Vara, principalele pericole sunt uzura mecanică și expunerea la acizi. Una dintre cele mai frecvente greșeli este ronțăirea cuburilor de gheață rămase în pahar. Deși pare inofensivă, această practică reprezintă una dintre principalele cauze ale fracturilor dentare în sezonul cald. Gheața produce un șoc termic și mecanic puternic asupra smalțului, putând sparge mai ales dinții care au deja plombe extinse.

De asemenea, cocktailurile, cidrul și cafeaua rece nu afectează dinții doar prin conținutul de zahăr. Problema este combinația dintre zahăr, alcool și acizi proveniți din lămâie sau diverse siropuri. Pentru a limita contactul lichidelor cu dinții din față, specialiștii recomandă folosirea unui pai, care direcționează băutura mai aproape de partea din spate a gâtului.

Persoanele care și-au făcut recent o albire dentară trebuie să fie și mai atente în timpul verii. Smalțul poate reacționa mai puternic la băuturile foarte reci, iar sensibilitatea dentară poate deveni accentuată. În astfel de situații este recomandată utilizarea unei paste de dinți desensibilizante, pe bază de nitrat de potasiu, care contribuie la calmarea nervului dentar.

Medicii atrag atenția și asupra importanței dinților de lapte, care nu trebuie considerați simple structuri temporare. Aceștia au rolul de a păstra spațiul necesar și de a ghida erupția dinților permanenți. O infecție apărută la un dinte de lapte poate afecta ireversibil mugurele dintelui definitiv aflat dedesubt.

Diferențele dintre dinții permanenți și cei de lapte sunt semnificative. La adulți, smalțul este dens și gros, iar cariile avansează relativ lent. În schimb, la copii, smalțul este de aproximativ două ori mai subțire, ceea ce permite cariilor să ajungă la nerv într-un timp foarte scurt, uneori în doar câteva luni. Camera pulpară, care conține nervul dintelui, este mică și retrasă în interior la dinții permanenți, dar foarte mare și apropiată de suprafață la cei de lapte. Astfel, o carie aparent minoră la exterior poate reprezenta deja o urgență în interiorul dintelui. Dacă la adulți riscurile principale ale verii sunt fisurile provocate de gheață, pătarea smalțului și eroziunea acidă, la copii predomină cariile galopante cauzate de zahăr și traumatismele mecanice.

Pentru protejarea dinților de lapte în sezonul cald, specialiștii insistă asupra menținerii unei rutine stricte de seară. Vara, copiii se culcă mai târziu, iar programul devine adesea haotic. Totuși, săritul peste periajul de seară, mai ales după o zi în care au consumat înghețată și sucuri, favorizează apariția rapidă a cariilor, deoarece pe timpul nopții fluxul salivar scade aproape de zero. Părinții sunt sfătuiți să le perieze dinții înainte ca cei mici să devină prea obosiți sau să adoarmă.

Un alt aspect important este evitarea „ciugulirii” permanente a alimentelor și băuturilor dulci. Potrivit medicilor, pentru sănătatea dentară nu contează doar cantitatea de zahăr consumată, ci și frecvența expunerii. Un suc băut în zece minute provoacă mai puține daune decât aceeași cantitate consumată în înghițituri mici, pe parcursul mai multor ore. Din acest motiv, dulciurile ar trebui oferite o singură dată, de preferat ca desert după masă, iar ulterior gura trebuie clătită cu apă.

În sezonul estival cresc și riscurile de accidente la piscină, în parcuri sau pe terenurile de joacă. Alunecările pe suprafețe ude, căderile de pe trotinete sau role provoacă frecvent traumatisme dentare la copii. În situația în care un dinte de lapte este pierdut complet în urma unei lovituri, medicii avertizează că acesta nu trebuie reimplantat, deoarece există riscul afectării dintelui permanent aflat în dezvoltare. De asemenea, dacă dintele se înfige în gingie în urma impactului sau își schimbă culoarea în gri în zilele următoare, este necesar un consult de urgență la medicul pedodont.