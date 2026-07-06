Produse cosmetice de evitat vara. Îți pot distruge pielea în sezonul cald

Poți crede că un simplu parfum sau un ulei de bronzat îți pot transforma vacanța într-un coșmar dermatologic? Specialiștii dermatologi ne avertizează că unele produse folosite frecvent vara pot provoca arsuri, pete pigmentare și reacții severe atunci când sunt combinate cu expunerea la soare. Află care sunt acestea.

Vara, anumite produse de îngrijire corporală ar trebui evitate sau utilizate cu mare atenție deoarece pot provoca reacții neplăcute atunci când sunt combinate cu expunerea la soare.

Printre cele mai problematice se numără produsele care conțin uleiuri esențiale de citrice, precum lămâia, bergamota sau portocala. Aceste ingrediente sunt puternic fototoxice, iar aplicarea lor pe piele înainte de expunerea la soare poate declanșa o reacție severă numită fitofotodermatoză. Aceasta se manifestă prin roșeață intensă, arsuri, bășici și, ulterior, apariția unor pete maronii persistente, care se estompează foarte greu.

Parfumurile aplicate direct pe pielea expusă la soare pot deveni o problemă. Alcoolul și anumiți compuși aromatici din compoziția acestora pot reacționa negativ în contact cu razele ultraviolete. Astfel, pulverizarea parfumului pe gât, decolteu sau alte zone expuse înainte de o zi petrecută în aer liber poate favoriza apariția fotodermatitei și a petelor pigmentare exact în locurile unde a fost aplicat produsul.

În sezonul cald, este recomandat ca parfumul să fie aplicat pe haine, pe păr sau în zone mai puțin expuse la soare, cum ar fi partea din spate a genunchilor.

O altă categorie de produse care necesită prudență în timpul verii este reprezentată de exfolianții chimici puternici, pe bază de acizi AHA și BHA, precum și de retinol. Aceste ingrediente accelerează procesul de reînnoire celulară și subțiază stratul protector al pielii, făcând-o mult mai sensibilă la radiațiile UV. Utilizarea lor în timpul zilei crește semnificativ riscul de arsuri solare și de apariție a petelor pigmentare.

Dacă sunt incluse în rutina de îngrijire, acestea ar trebui aplicate exclusiv seara, iar utilizarea unei creme cu factor de protecție solară SPF 50 pe timpul zilei devine esențială. Înaintea unei vacanțe la mare sau a unei perioade cu expunere intensă la soare, este recomandată întreruperea utilizării lor cu câteva zile înainte.

Și cremele de corp foarte grase sau produsele cu efect ocluziv pot crea disconfort în sezonul cald. Formulele bogate în vaselină, uleiuri minerale grele sau concentrații mari de unt de shea formează o peliculă la suprafața pielii care poate împiedica transpirația normală.

Cum transpirația este mecanismul natural prin care organismul își reglează temperatura, blocarea acesteia poate duce la apariția miliariilor – acele mici bubițe roșii și pruriginoase provocate de căldură – sau poate favoriza apariția acneei pe spate și piept. În timpul verii sunt de preferat formulele ușoare, precum loțiunile hidratante, laptele de corp sau gelurile cu aloe vera.

Nu în ultimul rând, uleiurile de bronzat fără factor de protecție solară ar trebui evitate. Deși promit un bronz rapid și intens, acestea amplifică efectele nocive ale radiațiilor solare asupra pielii, favorizând arsurile, degradarea colagenului și îmbătrânirea prematură.

Utilizarea lor pe termen lung poate crește și riscul unor afecțiuni dermatologice serioase. Pentru persoanele care își doresc un aspect luminos și strălucitor al pielii, există variante de uleiuri de corp care conțin SPF 30 sau SPF 50, oferind un plus de siguranță în timpul expunerii la soare.