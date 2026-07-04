Avertisment privind un produs folosit pentru bronzare rapidă. Medici: Poate favoriza apariția cancerului de piele

Un produs devenit popular pe rețelele sociale, promovat ca o metodă rapidă de obținere a unui bronz intens fără expunere îndelungată la soare, atrage tot mai multe avertismente din partea medicilor. Specialiștii spun că substanța, cunoscută sub numele de „Melanotan II” sau „Barbie drug”, poate avea efecte grave asupra sănătății.

Anthony Rossi, chirurg dermatolog la Memorial Sloan Kettering Cancer Center din Statele Unite, avertizează într-un interviu pentru Axios că Melanotan II este un hormon sintetic nereglementat, despre care se crede că stimulează producția de melanină, pigmentul responsabil de culoarea pielii.

Substanța este utilizată de unele persoane care își doresc un bronz rapid, însă medicul afirmă că beneficiile medicale sunt inexistente, în timp ce riscurile sunt semnificative.

Potrivit acestuia, persoanele care folosesc Melanotan II pot observa modificări ale alunițelor existente. Medicul a declarat că a tratat inclusiv un pacient care a dezvoltat alunițe canceroase după utilizarea acestui produs și care au necesitat îndepărtare chirurgicală.

În plus, efectul dorit nu este permanent, iar utilizatorii trebuie să își administreze injecții în mod repetat pentru menținerea bronzului.

Deși cercetările privind peptidele injectabile sunt încă limitate, mai multe studii de caz au ridicat semne de întrebare privind siguranța Melanotan II.

Un studiu publicat în 2012 descrie cazul unei adolescente de 16 ani care a utilizat Melanotan II împreună cu ședințe de bronzare la solar. În urma tratamentului, peste 50 de alunițe și-au modificat aspectul, iar una dintre ele, care continua să crească, a fost îndepărtată chirurgical.

Un alt studiu clinic, publicat în 2014, a prezentat cazul unui tânăr de 20 de ani diagnosticat cu melanom după patru săptămâni de utilizare a injecțiilor cu Melanotan II.

Deși aceste cazuri nu demonstrează în mod definitiv că substanța provoacă direct cancerul de piele, medicii spun că există suficiente motive de îngrijorare pentru ca utilizarea ei să fie evitată.

Melanotan II a devenit tot mai cunoscut în ultimii ani pe fondul tendinței „looksmaxxing”, care promovează diferite metode prin care oamenii încearcă să își îmbunătățească aspectul fizic.

Specialiștii atrag însă atenția că produsele comercializate pe piața gri nu sunt aprobate pentru utilizare medicală și pot avea efecte insuficient studiate asupra organismului.

În locul acestor injecții, dermatologii recomandă metode sigure pentru protejarea și îngrijirea pielii, inclusiv limitarea expunerii la radiațiile ultraviolete, utilizarea cremelor cu factor de protecție solară și evitarea produselor injectabile fără aprobări din partea autorităților sanitare.