Pensii 2026. Pensionarii pot primi mii de lei în plus de la stat. Ce bani se acordă automat

Pensionarii cu venituri reduse pot beneficia, în 2026, de mai multe forme de sprijin financiar acordate de stat, în funcție de veniturile și situația fiecărui beneficiar. Unele ajutoare sunt plătite din oficiu, fără demersuri suplimentare, în timp ce altele sunt acordate numai după înregistrarea unei solicitări. Printre măsurile prevăzute în acest an se află ajutorul de solidaritate, cardurile pentru alimente, indemnizația socială, sprijinul pentru energia electrică și ajutorul pentru încălzirea locuinței.

În cazul pensiilor și al veniturilor mici, una dintre principalele măsuri de sprijin prevăzute pentru 2026 este ajutorul financiar de solidaritate, acordat pensionarilor ale căror venituri lunare nu depășesc 3.000 de lei. Valoarea totală primită pe parcursul anului este stabilită în funcție de nivelul veniturilor beneficiarului.

Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv beneficiază de 1.000 de lei. Pentru venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv, sprijinul este de 800 de lei, iar persoanele care au venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv primesc 600 de lei.

Sumele sunt împărțite în două tranșe egale. Prima tranșă a fost achitată în luna mai, iar cea de-a doua este programată pentru decembrie 2026. În consecință, beneficiarii primei categorii primesc câte 500 de lei la fiecare plată, cei din categoria a doua câte 400 de lei, iar pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei câte 300 de lei.

Pentru acest ajutor nu trebuie depusă o solicitare la casa teritorială de pensii. Plata se efectuează din oficiu, prin aceeași modalitate folosită pentru încasarea pensiei, respectiv în cont bancar sau prin mandat poștal.

La verificarea încadrării în plafon pot fi avute în vedere toate veniturile provenite din pensii și indemnizații achitate prin sistemul public, nu exclusiv valoarea pensiei menționată pe talon.

Programul destinat achiziționării de alimente continuă în perioada 2025–2027, însă regulile de acordare sunt mai restrictive comparativ cu cele aplicate în anii precedenți.

Pentru 2026, valoarea sprijinului este de 250 de lei pe an, suma fiind împărțită în două tranșe de câte 125 de lei. Astfel, vechiul mecanism prin care cardurile erau alimentate cu 250 de lei o dată la două luni nu mai este aplicabil.

În rândul pensionarilor, măsura îi vizează în principal pe cei care au împlinit cel puțin 65 de ani și primesc indemnizația socială pentru pensionari. Programul include, în condițiile stabilite prin lege, și persoane cu dizabilități, precum și beneficiari ai venitului minim de incluziune.

Banii încărcați pe cardurile sociale pot fi utilizați numai pentru cumpărarea alimentelor și achitarea meselor calde la comercianții care acceptă această modalitate de plată. Sumele nu pot fi retrase în numerar de la bancomat, transferate către alte conturi sau folosite pentru produse nealimentare.

Persoanele deja înscrise în program nu trebuie să înainteze o nouă cerere. În cazul celor care dobândesc ulterior calitatea de beneficiar, cardurile sunt distribuite după actualizarea listelor cu persoanele eligibile.

Indemnizația socială pentru pensionari, denumită frecvent „pensia minimă”, este menținută la valoarea de 1.281 de lei.

Această indemnizație nu reprezintă o categorie separată de pensie și nici un ajutor suplimentar de 1.281 de lei acordat tuturor pensionarilor. Statul suportă diferența necesară astfel încât veniturile din pensii luate în considerare să ajungă la pragul stabilit prin lege.

În cazul unei persoane care are, de exemplu, o pensie de 900 de lei, completarea poate ajunge la 381 de lei, ceea ce ridică venitul total la 1.281 de lei.

Dacă totalul veniturilor din pensii și indemnizații luate în calcul depășește acest nivel, diferența nu mai este acordată.

Indemnizația socială este stabilită și plătită din oficiu, astfel că pensionarul nu trebuie să depună separat o cerere pentru a beneficia de această completare.

Persoanele cu venituri reduse pot beneficia și de tichetul electronic pentru energie, un sprijin în valoare de 50 de lei pentru fiecare lună în care sunt îndeplinite condițiile programului.

Potrivit criteriilor de eligibilitate, sprijinul poate fi acordat persoanelor singure care au venituri nete lunare de cel mult 1.940 de lei. În cazul familiilor, venitul net mediu nu trebuie să depășească 1.784 de lei pentru fiecare membru.

Ajutorul este acordat pentru un singur loc de consum și poate fi utilizat exclusiv pentru achitarea facturilor la energia electrică.

Spre deosebire de ajutorul financiar de solidaritate, tichetul pentru energie nu ajunge automat la toți pensionarii care s-ar putea încadra în criteriile programului. Solicitarea trebuie înregistrată în platforma EPIDS.

Persoanele care nu dispun de acces la internet pot solicita asistență la oficiile poștale sau la primărie. O situație distinctă poate exista pentru beneficiarii venitului minim de incluziune, ale căror date pot fi preluate automat în sistem.

Pentru achitarea facturii prin intermediul acestui mecanism, beneficiarul trebuie să prezinte la poștă actul de identitate și factura de energie electrică. Valoarea tichetului nu poate fi încasată în numerar și nu poate fi utilizată pentru plata gazelor, cumpărarea lemnelor, alimentelor sau pentru alte tipuri de cheltuieli.

O altă măsură disponibilă persoanelor cu venituri reduse este ajutorul pentru încălzirea locuinței, acordat în baza legislației referitoare la consumatorul vulnerabil.

Sprijinul poate fi solicitat de persoanele singure și de familiile care respectă plafoanele de venit prevăzute de lege. În funcție de sistemul folosit în locuință, ajutorul poate acoperi o parte dintre cheltuielile pentru gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri ori energie termică furnizată în sistem centralizat.

Suma acordată nu este identică pentru toți beneficiarii. Aceasta este determinată în funcție de veniturile solicitantului, modalitatea de încălzire a locuinței și cheltuielile considerate eligibile.

Pe lângă ajutorul pentru încălzire, persoanele care îndeplinesc condițiile legale pot beneficia de suplimentul pentru energie. Acesta este destinat acoperirii unei părți din cheltuielile pentru electricitate, gaze naturale, energie termică sau combustibili și poate fi acordat lunar, inclusiv în afara sezonului rece.

Pentru accesarea acestor forme de sprijin trebuie depusă, în principiu, o cerere la primărie. Dosarul trebuie însoțit de documentele solicitate referitoare la componența familiei, veniturile realizate și bunurile deținute.

Procedura diferă de la un program la altul, astfel că pensionarii trebuie să verifice dacă sprijinul este stabilit automat sau presupune depunerea unor documente.

Din oficiu sunt acordate ajutorul financiar de solidaritate și indemnizația socială pentru pensionari. Tot fără o nouă solicitare sunt alimentate cardurile sociale în cazul beneficiarilor care figurează deja în evidențele programului.

Sunt acordate din oficiu:

ajutorul financiar de solidaritate;

indemnizația socială pentru pensionari;

alimentarea cardurilor sociale pentru beneficiarii deja înregistrați.

În schimb, pentru tichetul electronic destinat plății energiei este necesară, în principiu, înregistrarea unei cereri. O solicitare trebuie depusă și pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței și pentru suplimentul pentru energie, în condițiile stabilite pentru fiecare program.

Plafonul de 3.000 de lei nu trebuie confundat cu o limită generală aplicabilă tuturor măsurilor destinate pensionarilor. Acesta este utilizat pentru acordarea ajutorului financiar de solidaritate, în timp ce celelalte programe au criterii de eligibilitate și limite de venit distincte.

Se acordă pe bază de cerere:

tichetul electronic pentru energie;

ajutorul pentru încălzirea locuinței;

suplimentul pentru energie.

Pensionarii care încasează venituri mai mari de 3.000 de lei nu se califică, în general, pentru programele destinate persoanelor vulnerabile. Ei pot avea însă acces, dacă îndeplinesc condițiile specifice, la alte drepturi prevăzute de legislație, între care reduceri pentru transport, bilete de tratament balnear sau anumite facilități acordate de autoritățile locale.

Înaintea depunerii unei solicitări, beneficiarii trebuie să consulte informațiile actualizate publicate de casa teritorială de pensii, primărie, ANPIS și ministerul responsabil pentru programul respectiv. Plafoanele de venit, termenele de plată și procedurile de acordare pot fi modificate în cursul anului prin acte normative.