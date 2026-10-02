Primăria Capitalei pregătește bani pentru schimbarea sistemelor de încălzire. Cine ar putea beneficia

Primăria Capitalei pregătește un program multianual destinat gospodăriilor din București care folosesc lemne, cărbune sau alți combustibili solizi pentru încălzire. Prin „AER 2030 ACASĂ”, acestea ar urma să primească sprijin pentru trecerea la sisteme cu emisii reduse sau zero. Proiectul este voluntar, iar tipul instalației va fi stabilit în funcție de infrastructura disponibilă la fiecare locuință.

Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că municipalitatea vrea să creeze un mecanism prin care actualele sisteme de încălzire pe combustibili solizi să poată fi înlocuite cu alternative mai puțin poluante.

„Primăria Capitalei propune «AER 2030 ACASĂ» un program municipal multianual prin care gospodăriile care se încălzesc cu lemn, cărbune și alți combustibili solizi să fie sprijinite să treacă la sisteme de încălzire eligibile, cu emisii reduse sau zero. Programul va fi voluntar, iar soluțiile personalizate în funcție de infrastructura disponibilă la fiecare gospodărie în parte”, a anunțat Ciucu.

Inițiativa are la bază cadrul creat prin Legea nr. 168/2026 privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, intrată în vigoare în august. Actul normativ permite autorităților locale să deruleze, împreună cu autoritățile centrale, programe de sprijin pentru înlocuirea instalațiilor care funcționează cu biomasă forestieră, inclusiv lemn, sau cu alți combustibili fosili solizi.

Datele prezentate de primarul general indică 18.593 de locuințe din București în care sunt utilizați combustibili solizi pentru încălzire. Pentru aproximativ 15.200 dintre acestea a putut fi stabilită și amplasarea.

„Principala sursă de poluare cu PM 2,5 (pulberi foarte fine, în suspensie) o reprezintă încălzirea locuințelor cu lemn și cărbune (combustibili solizi). Datele INS arată că, în București, sunt 18.593 de locuințe care utilizează combustibili solizi pentru încălzire. Dintre acestea, circa 15.200 au putut fi localizate teritorial”, a explicat Ciucu.

Cele mai multe dintre locuințele identificate se găsesc în Ferentari – Rahova – Giurgiului, unde sunt 3.211, echivalentul a 21,1% din totalul localizat. În Giulești Sârbi – Chitila Triaj sunt 877, iar în Cățelu – Industriilor – Policolor, 833.

Alte 522 de locuințe se află în Colentina – Andronache – Fundeni, 327 în Obor – Moșilor – Ferdinand, 226 în Berceni Sud – Vitan Bârzești și 74 în Străulești Nord. În total, cele șapte zone concentrează 6.070 de locuințe care folosesc asemenea surse de încălzire.

Programul nu prevede o singură soluție pentru toate gospodăriile. Alegerea tehnologiei ar urma să țină cont de posibilitățile tehnice și economice existente în fiecare caz.

Cadrul legislativ include, printre variante, pompele de căldură și instalațiile care folosesc energie geotermală sau colectoare solare. Sunt avute în vedere și sistemele fotovoltaice utilizate împreună cu pompele de căldură.

Pe lista soluțiilor se mai află valorificarea căldurii reziduale și tehnologiile pentru stocarea energiei termice.

Potrivit primarului general, România și-a asumat ca până în 2030 să înlocuiască cel puțin 50.000 de sisteme de încălzire care utilizează astfel de combustibili.

Pentru susținerea investițiilor, Primăria Capitalei propune un mecanism de finanțare realizat împreună cu Guvernul și administrațiile celor șase sectoare.

Schema ar putea include și fonduri ale municipalității, precum și o contribuție a beneficiarilor, stabilită diferențiat. Deocamdată, nu a fost anunțată valoarea sprijinului care ar putea reveni unei gospodării.

Prima etapă este prevăzută pentru 2026, când autoritățile centrale și cele de sector ar urma să ajungă la un acord și să stabilească sursele din care vor fi acoperite costurile programului.

Pentru 2027 este programată lansarea unui proiect-pilot într-una dintre zonele Capitalei în care există un număr ridicat de locuințe încălzite cu combustibili solizi.

Dacă programul va avansa potrivit calendarului prezentat, perioada 2028–2030 va fi rezervată extinderii sale treptate.