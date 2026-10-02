Speranța de viață revine aproape la nivelul de dinaintea pandemiei COVID-19. Câți ani trăiesc oamenii în stare bună de sănătate?

Speranța de viață mondială se apropie de nivelul de dinaintea pandemiei COVID-19, ne arată OMS în cele mai recente date publicate pe 2 octombrie 2026.

Speranța de viață la nivel mondial este aproape de revenirea la valorile înregistrate înainte de pandemia de COVID-19, însă redresarea numărului de ani trăiți în stare bună de sănătate se desfășoară mai lent, potrivit celor mai recente date globale publicate vineri, 2 octombrie 2026, de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Potrivit raportului anual al OMS privind statisticile globale de sănătate, speranța de viață la nivel mondial a ajuns la 73,3 ani în 2023, apropiindu-se de nivelul de 73,4 ani înregistrat în 2019, înainte de izbucnirea pandemiei. În 2021, aceasta scăzuse la 71,5 ani.

Directorul Departamentului pentru date, sănătate digitală, analize și inteligență artificială din cadrul OMS, Alain Labrique, a explicat că faptul că oamenii trăiesc mai mult reprezintă unul dintre marile succese ale sănătății publice. Labrique a arătat însă că următoarea provocare este ca anii suplimentari de viață să fie trăiți într-o stare bună de sănătate. În același timp, sistemele de sănătate trebuie adaptate pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale populațiilor.

„Faptul că trăim mai mult este unul dintre marile succese ale sănătăţii publice. Următoarea provocare este să ne asigurăm că aceşti ani suplimentari sunt trăiţi într-o stare bună de sănătate, adaptând totodată sistemele de sănătate pentru ca ele să răspundă nevoilor în schimbare ale populaţiilor”, a declarat Labrique.

Potrivit agenției pentru sănătate din cadrul ONU, speranța de viață „în stare bună de sănătate” s-a redresat mai lent, ajungând la 62,8 ani în 2023. Nivelul este în continuare cu 0,4 ani mai mic decât cel înregistrat în 2019, înainte de pandemia de COVID-19.

Datele OMS arată că, între 2000 și 2023, regiunea Americilor a înregistrat cele mai mari creșteri ale riscului de mortalitate și ale pierderii anilor de viață sănătoasă. În schimb, în regiunea Pacificului de Vest s-a înregistrat un declin considerabil al acestor indicatori.

În paralel, OMS constată o tendință de creștere a prevalenței bolilor netransmisibile (BNT), precum bolile cardiovasculare și respiratorii, diabetul și maladia Alzheimer. Aceste afecțiuni reprezintă o pondere tot mai mare din totalul deceselor la nivel mondial.

În 2023, bolile netransmisibile au fost responsabile pentru 74% dintre decesele înregistrate la nivel mondial, față de 58% în 2000. Tot în 2023, pentru prima dată, bolile transmisibile au reprezentat mai puțin de jumătate din totalul deceselor în țările cu venituri mici, marcând o nouă etapă în tranziția epidemiologică globală.