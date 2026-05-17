Potrivit informațiilor prezentate de OMS și citate de BBC, virusul a depășit deja zona inițială a focarului și a fost confirmat atât în Kinshasa, cât și în Kampala. Cu toate acestea, organizația a precizat că situația actuală nu îndeplinește criteriile unei urgențe pandemice.

Focarul a izbucnit în provincia Ituri, situată în estul Republicii Democrate Congo, o regiune considerată extrem de vulnerabilă din punct de vedere sanitar și umanitar. Datele oficiale prezentate de OMS arată că până sâmbătă au fost raportate 80 de decese suspecte, opt cazuri confirmate în laborator și 246 de cazuri suspecte.

Infecțiile au fost identificate în cel puțin trei zone sanitare: Bunia, Rwampara și Mongbwalu. Situația s-a agravat după confirmarea unui caz de Ebola în Kinshasa, la o persoană care revenise recent din provincia Ituri.

Autoritățile sanitare din Uganda au confirmat, la rândul lor, două cazuri de Ebola în Kampala, aparent fără legătură între ele. Unul dintre pacienți a murit. Cele două persoane infectate veniseră din Republica Democrată Congo, iar cazurile au fost anunțate oficial vineri și sâmbătă.

Extinderea virusului în două capitale africane provoacă îngrijorări serioase privind controlul transmiterii bolii în zone urbane aglomerate și în punctele de frontieră.

Virusul Bundibugyo este o variantă rară a Ebola și poate provoca febră hemoragică severă. Printre simptomele bolii se numără febra mare, hemoragiile interne și externe, vărsăturile și insuficiența multiplă de organe.

Specialiștii avertizează că mobilitatea ridicată a populației și infrastructura medicală fragilă din regiune pot favoriza răspândirea rapidă a bolii.

Pentru a limita răspândirea virusului, agenția sanitară recomandă ca persoanele confirmate cu Ebola să fie izolate imediat și tratate până când două teste specifice virusului Bundibugyo, efectuate la un interval de cel puțin 48 de ore, ies negative.

În cazul statelor aflate în vecinătatea regiunilor unde au fost confirmate cazuri, autoritățile sunt îndemnate să intensifice supravegherea epidemiologică și raportarea situației sanitare.

OMS a precizat că țările din afara regiunii afectate nu ar trebui să închidă granițele și nici să restricționeze călătoriile sau comerțul, deoarece astfel de măsuri sunt luate de regulă din teamă și nu au o bază științifică.

Virusul Ebola a fost descoperit pentru prima dată în anul 1976, în ceea ce este astăzi Republica Democrată Congo, iar specialiștii cred că s-a răspândit inițial de la lilieci. Actualul focar reprezintă al 17-lea episod major al acestei boli virale mortale în țară.

Boala se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale persoanelor infectate și prin contactul cu pielea lezată, provocând hemoragii severe și insuficiență de organe.

Primele simptome includ febră, dureri musculare, oboseală, dureri de cap și dureri în gât. Ulterior pot apărea vărsături, diaree, erupții cutanate și sângerări.

În prezent nu există un tratament dovedit pentru Ebola, iar rata medie de mortalitate este de aproximativ 50%, potrivit OMS. Africa CDC și-a exprimat anterior îngrijorarea cu privire la riscul ridicat de extindere a virusului din cauza mediului urban din Rwampara și Bunia, precum și a activităților miniere din Mongbwalu.

Directorul executiv al agenției, Jean Kaseya, a avertizat că deplasările importante ale populației între zonele afectate și statele vecine fac esențială coordonarea regională.

În ultimii 50 de ani, aproximativ 15.000 de persoane au murit din cauza virusului Ebola în țările africane. Cel mai grav focar din Republica Democrată Congo s-a produs în perioada 2018–2020, când aproape 2.300 de persoane și-au pierdut viața. Anul trecut, alte 45 de persoane au murit în urma unui focar izbucnit într-o regiune izolată.