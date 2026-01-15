Vizele de imigrare se află în centrul unei decizii majore anunțate de autoritățile americane, care marchează o schimbare semnificativă în politica de acces permanent în Statele Unite.

Departamentul de Stat a confirmat miercuri că toate procedurile de procesare pentru vizele de imigrare provenite din 75 de țări sunt suspendate, ca parte a luptei împotriva imigrației considerate problematice de administrația Trump. Printre statele vizate se află Republica Moldova, Rusia, dar și numeroase țări din Africa, Asia, America Latină și Europa de Est.

Potrivit unei note interne a Departamentului de Stat, consultată de Fox News Digital, funcționarii consulari au primit instrucțiuni clare să refuze cererile de vize în baza legislației în vigoare, în timp ce are loc o reevaluare amplă a criteriilor de selecție și verificare. Suspendarea intră în vigoare la 21 ianuarie și nu are, pentru moment, un termen de finalizare anunțat oficial.

Administrația de la Washington susține că această măsură este necesară pentru a preveni accesul în Statele Unite al persoanelor care ar putea deveni dependente de sistemul de asistență socială. În acest context, un rol central îl joacă aplicarea strictă a prevederii cunoscute drept „public charge” (povară publică), existentă în legislația imigrației americane de mai multe decenii.

„Administraţia Trump pune capăt abuzurilor sistemului american al imigraţiei de către cei care caută să se îmbogăţească pe socoteala poporului american. Tratarea vizelor de imigranţi provenind din aceste 75 de ţări va fi suspendat în timp ce Departamentul de Stat reevaluează procedurile imigraţiei cu scopul de a împiedica intrarea unor cetăţeni străini care ar putea beneficia de ajutor social şi de prestaţii publice”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Vizele de imigrare vor fi analizate în baza unor criterii mult mai stricte, conform noilor instrucțiuni transmise personalului consular. În noiembrie 2025, o telegramă diplomatică a Departamentului de Stat a cerut posturilor americane din întreaga lume să aplice reguli de selecție radicale, axate pe riscul ca un solicitant să devină o povară publică.

Ghidul prevede evaluarea detaliată a mai multor factori, printre care starea de sănătate, vârsta, nivelul de educație, cunoașterea limbii engleze, situația financiară și nevoia potențială de îngrijire medicală pe termen lung. În acest context, pot fi respinse inclusiv cererile persoanelor în vârstă, ale celor cu probleme medicale sau ale solicitanților care au beneficiat anterior de ajutoare guvernamentale.

Deși prevederea „public charge” nu este nouă, aplicarea sa a variat semnificativ de la o administrație la alta, funcționarii consulari având anterior o marjă largă de apreciere. Actuala administrație a decis însă să uniformizeze și să înăsprească modul de interpretare a acestor reguli, potrivit explicațiilor oferite de Departamentul de Stat.

Excepțiile de la suspendarea vizelor vor fi „foarte limitate” și acordate doar după o evaluare strictă. Sunt menționate cazurile persoanelor cu dublă cetățenie care dețin un pașaport al unei țări neaflate pe listă sau situațiile în care solicitantul poate demonstra că prezența sa în SUA servește interesului național, în linie cu principiul „America First”. Dacă o viză a fost aprobată, dar nu a fost tipărită, funcționarul consular „trebuie să refuze cererea”.

„Departamentul de Stat va folosi autoritatea sa de lungă durată pentru a considera ineligibili potenţialii imigranţi care ar deveni o povară publică pentru Statele Unite şi ar exploata generozitatea poporului american”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Piggott.

Vizele sunt înghețate pentru state din toate regiunile lumii, ceea ce evidențiază amploarea deciziei luate de administrația americană. Lista include țări din Africa, Orientul Mijlociu, Asia, America Latină și Europa de Est, confirmând că măsura nu este una punctuală, ci una cu impact global. Republica Moldova figurează explicit printre cele 75 de state pentru care procedurile de imigrare sunt suspendate.

Deși Departamentul de Stat nu a publicat inițial lista completă, informațiile au fost confirmate ulterior prin surse oficiale și documente interne.

Administrația americană subliniază că măsura se aplică exclusiv vizelor de imigrare, nu și vizelor de neimigranți, precum cele turistice sau de afaceri. Astfel, accesul temporar în Statele Unite rămâne posibil, inclusiv pentru evenimente internaționale majore, cum ar fi Cupa Mondială de Fotbal programată să aibă loc în SUA în vară.

În același timp, autoritățile au anunțat intensificarea verificărilor, inclusiv a activității pe rețelele de socializare, pentru toți solicitanții de vize. Potrivit datelor oficiale, Departamentul de Stat a revocat peste 100.000 de vize de la revenirea lui Donald Trump la președinție, pe 20 ianuarie 2025, un record într-un interval de un an.

Lista completă a ţărilor cuprinde: Afganistan, Albania, Algeria, Antigua şi Barbuda, Armenia, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brazilia, Birmania, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Columbia, Coasta de Fildeş, Cuba, Republica Democratică Congo, Dominica, Egipt, Eritreea, Etiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea, Haiti, Iran, Irak, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Liberia, Libia, Macedonia, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Republica Congo, Rusia, Rwanda, Saint Kitts şi Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent şi Grenadine, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Siria, Tanzania, Thailanda, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan şi Yemen.