Președintele SUA, Donald Trump, a spus pentru agenția de presă Reuters că Ucraina, nu Rusia, ar fi cea care blochează un posibil acord de pace. Această poziție este diferită de cea a aliaților europeni, care spun de mult timp că Rusia nu este cu adevărat interesată să oprească războiul din Ucraina.

Într-un interviu acordat miercuri, Trump a afirmat că președintele rus Vladimir Putin ar fi dispus să pună capăt războiului început în urmă cu aproape patru ani. În schimb, el a spus că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi mai reticent. Trump a explicat că, în opinia sa, Putin este pregătit să ajungă la un acord, în timp ce Zelenski este mai puțin dispus să facă acest lucru.

„Cred că este pregătit să încheie un acord”, a spus Trump despre Putin.

Întrebat de ce negocierile conduse de SUA nu au dus încă la rezolvarea celui mai mare conflict teritorial din Europa de după Al Doilea Război Mondial, Trump a indicat că responsabilitatea îi aparține lui Zelenski.

Întrebat dacă se va întâlni cu președintele ucrainean la Forumul Economic Mondial de la Davos, Trump a spus că da, dacă acesta va fi prezent, dar a sugerat că nu există un plan clar stabilit.

„Cred că Ucraina este mai puţin pregătită să încheie un acord”, a zis Trump.

Trump a mai zis că va fi și el la Davos și că întâlnirea ar putea avea loc doar dacă Zelenski va participa.

Când a fost întrebat de ce crede că liderul ucrainean ezită în negocieri, Trump nu a oferit explicații concrete, menționând doar că, în opinia sa, pentru Zelenski este dificil să ajungă la un acord.

„Da, dacă va fi acolo. Eu voi fi acolo. Cred că îi este greu să ajungă acolo”, a punctat Trump.

Ministrul de Externe din Rusia, Serghei Lavrov, a informat la o conferință de presă că războiul din Ucraina nu poate fi rezolvat prin discuții neserioase despre o simplă încetare a focului înainte de un acord de pace complet. El a zis că astfel de discuții nu sunt luate în serios de Rusia.

În legătură cu posibila vizită a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, Lavrov a afirmat că Rusia este dispusă să poarte discuții cu diplomații americani și că Putin este deschis să vorbească despre situația din Ucraina, dar doar dacă discuțiile sunt serioase. Lavrov a mai zis că schimbările din Guvernul Ucrainei ar fi fost făcute pentru a menține actuala conducere la putere și pentru a-i oferi timp să se reînarmeze în confruntarea cu Rusia.

Într-un context mai larg, el a susținut că modul în care acționează SUA pe plan internațional arată că poziția lor competitivă la nivel global se slăbește treptat.